Hemiciclo del Congreso de la República. | Fuente: Andina

La Junta de Portavoces, que está compuesta por la Mesa Directiva y por un portavoz de cada grupo parlamentario, se reunirá este jueves desde las 08:00 a.m., con la finalidad de debatir la continuidad de la elección de magistrados del Tribunal Constitucional (TC).

En declaraciones al programa Nada está dicho de RPP Noticias, el vicepresidente del Congreso, Luis Roel Alva, dijo que la finalidad de esta reunión es definir el proceso de selección por parte de los congresistas, luego que en la víspera no se alcanzara los votos necesarios en la elección de los tres primeros candidatos aptos en orden de méritos.

Además señaló que se evaluará la continuidad del proceso porque tampoco se puede "maltratar a los candidatos" si no se tienen los votos suficientes para su elección.

La reunión de voceros de las bancadas del Congreso se efectuará previamente a la sesión del pleno donde se tiene previsto elegir a los magistrados del Tribunal Constitucional (TC), la misma que también aparece agendada a las 09:00 a.m.

En la víspera se inició el proceso de elección de los nuevos integrantes del TC, en dicha sesión fueron desestimadas las candidaturas de Fernando Calle, Aarón Oyarce y Carlos Hakansson. Calle obtuvo 6 votos a favor, 80 en contra y 8 abstenciones; Oyarce consiguió 71 votos a favor, 17 en contra y 5 abstenciones; y Hakansson, 81 votos a favor, 6 en contra y 6 abstenciones. En el caso de Oyarce y Hakansson, el congresista César Combina (APP) solicitó la reconsideración de la votación, pero tras ser aceptada esta, tampoco consiguieron los votos necesarios para su elección.

Defiende la decisión del Pleno

Roel explicó que el Congreso continuó hoy con el proceso de elección de los magistrados al TC porque se tenía que defender el fuero parlamentario, siendo uno de las funciones del Parlamento realizar este procedimiento para elegir a los nuevos integrantes del organismo constitucional.



Asimismo, precisó que se trata de una medida cautelar y no una resolución judicial sobre el fondo del asunto y que con esta acción, la jueza Amparo Blácido, no buscaba mejorar el proceso de selección, "sino de impedir la elección y ahí está la invasión al fuero parlamentario".

"La jueza no puede hacer eso, siendo además una jueza supernumeraria, que no es de carrera, una jueza que fue elegida a dedo por la Corte Superior no puede decirle al Congreso (que suspenda el proceso) e interferir en sus fueros parlamentarios, en su deber", refirió.

Además, explicó que la medida cautelar no está debidamente fundamentada, motivada y razonado, pues tiene "un matiz político por parte de la jueza".