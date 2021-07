Luis Roel es vicepresidente de la Mesa Directiva del Congreso. | Fuente: RPP

Luis Roel Alva, vicepresidente de la Mesa Directiva del Congreso, respaldó la decisión de proceder con la selección de miembros del Tribunal Constitucional, a pesar de la medida cautelar que dispuso su suspensión.

El congresista consideró que la jueza Soledad Blácido Baez, titular del Tercer Juzgado Constitucional Transitorio de Lima, quien dictó la medida, ha "invadido" el fuero parlamentario al, en su opinión, tratar de impedir el proceso de elección de tribunos.

"Es una medida cautelar, no es una resolución judicial sobre el fondo. Lo que busca la juez no era mejorar el proceso de selección de magistrados, era impedir la elección y ahí está la invasión al fuero parlamentario", dijo en diálogo con Nada está dicho por RPP TV.

Además, señaló que la medida cautelar que emitió la magistrada "no está debidamente fundamentada".

Y agregó que "lo que la jueza no puede hacer, que además es una jueza supernumeraria, que no es de carrera, que ha sido elegida a dedo por parte de la Corte Superior, no puede decirle [cómo proceder] al Congreso de la República, no puede interferir en sus fueros parlamentarios, en su deber".

El legislador Luis Roel subrayó que la decisión de seguir adelante con la elección es un "deber constitucional" y una "defensa de los fueros del Congreso de la República" con base en el "principio de separación de poderes".

"Tenemos deberes que cumplir, entre ellos se encuentra el elegir a los magistrados del Tribunal Constitucional", acotó.

Congreso prosiguió con elección de magistrados del TC

Este miércoles, el Congreso de la República decidió por 87 votos continuar con la elección de magistrados al Tribunal Constitucional. Los tres candidatos con más alta calificación fueron sometidos a votación, pero ninguno alcanzó los 87 votos requeridos para ser designado tribuno.

Durante la sesión del pleno, los congresistas criticaron fuertemente la medida dictada por la jueza Soledad Blácido y, por mayoría, decidieron continuar con el proceso. Las bancadas del Frente Amplio, Partido Morado y Frepap indicaron que iban a acatar la medida cautelar y no votaron.

La primera candidatura en ser sometida a votación fue la de Fernando Alberto Calle Hayen, la cual solo recibió el voto favorable de seis congresistas y 80 votaron en contra.

Con 84 votos a favor, 5 en contra y 3 abstenciones, tampoco prosperó la propuesta del candidato Aarón Oyarce Yuzzelli como magistrado del Tribunal Constitucional, pese a que fue sometida en una reconsideración. En primera instancia esta propuesta fue rechazada con 71 votos a favor, 17 en contra y 5 abstenciones.

La candidatura de Carlos Guillermo Hakansson Nieto también fue rechazada en reconsideración con 81 votos a favor, 3 en contra y 3 abstenciones. Esta candidatura ya había sido desestimada inicialmente con 81 votos a favor, 6 en contra y 6 abstenciones.