El congresista Héctor Ventura, presidente de la Comisión de Fiscalización, calificó de "reprochable" la reunión entre el exsecretario de Palacio de Gobierno Bruno Pacheco y el presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torrres, cuando era ministro de Justicia, en una calle de San Borja,

"Llama poderosamente la atención de esta comisión y también la de todo el Perú porque cómo un alto funcionario, un ministro de Estado, un ministro de Justicia, pueda reunirse de manera informal, a horas de la noche, en una de las calles de San Borja, en un vehículo. ¿Cuándo se ha visto que un ministro se reúna con una persona cuestionada?", señaló.



En declaraciones a la prensa tras la sesión de la Comisión de Fiscalización, el congresista de Fuerza Popular consideró que todo funcionario público, especialmente un ministro de Estado, debe consignar todas sus reuniones en el portal de Transparencia. Además, señaló que Torres se contradijo al responder si se reunió como persona natural o como funcionario.

En la sesión, el presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, reconoció que, meses atrás, cuando asumía el Ministerio de Justicia, se reunió con el exsecretario general de Palacio de Gobierno Bruno Pacheco; sin embargo, aclaró que este encuentro, que ocurrió en una calle de San Borja, no se dio en su condición de representante del Poder Ejecutivo.

"Yo me reúno frecuentemente con mis colegas de la Universidad de San Marcos, pero no estoy ejerciendo la función de ministro de Estado. No hay que confundir funciones. Todo funcionario público también realiza actvidades particulares, privadas", señaló.

Semanas atrás, la investigada empresaria Karelim López acusó a Aníbal Torres de generar una "intimidación" en Bruno Pacheco para que guardara silencio sobre los presuntos actos de corrupción. Al respecto, el ministro recordó que la empresaria ha dado hasta siete versiones sobre este encuentro.

"Me reuní con el señor Bruno Pacheco cuando me conducía de San Isidro a Surquillo en una calle de San Borja. (Pacheco) subió al vehículo y le pregunto '¿qué cosa pasó?' porque ya se sabía lo de los 20 mil dólares. Me dice: 'doctor, no es cierto lo que están manifestando, esos 20 mil dólares yo los he retirado del banco, tengo el voucher'. Le dije si había presentado ese vocuher a la Fiscalía y me dijo que sí, entonces le dije: 'si ya ese dinero está bancarizado qué problema hay'", contó.



Semanas atrás, la investigada empresaria Karelim López acusó a Aníbal Torres de generar una "intimidación" -cuando era ministro de Justicia- en Bruno Pacheco para que guardara silencio sobre los presuntos actos irregulares en el gobierno de Pedro Castillo.

Durante su presentación ante la Comisión de Fiscalización, la empresaria aseguró que Aníbal Torres quería que Bruno Pacheco "se vaya, que abandone el país" e incluso le planteó esta posibilidad en una reunión que sostuvieron en noviembre del año pasado.

La aspirante a colaboradora eficaz ante el Ministerio Público recordó que acompañó a Bruno Pacheco a esta reunión cuando ya estaba fuera de la Secretaría General de Palacio de Gobierno. En la cita, Aníbal Torres pedía "que Bruno se vaya para que no hable".



López señaló que la reunión fue coordinada por un sobrino del presidente Castillo que estaba a cargo de trabajos de Inteligencia y en ella Torres habría ofrecido a Bruno Pacheco un puesto de agregado o embajador "para que saliera del país". La empresaria agregó que Pacheco se negó a este ofrecimiento; sin embargo, luego habría decidido guardar silencio.

"(Mencionó) que Bruno tenía que irse del país, que ellos lo iban a controlar todo, que no habría problema, que el Congreso lo tenían controlado. Obviamente que eso lo sabíamos porque tenían a Acción Popular con 'Los niños', que es algo que también se irá corroborando con la investigación fiscal", indicó.

