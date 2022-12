Karol Paredes, congresista de la bancada de Acción Popular | Fuente: Congreso de la República

La congresista de Acción Popular, Karol Paredes, consideró este jueves que su bancada no debería acudir a la reunión convocada por la jefa del gabine ministerial, Betssy Chávez.



En entrevista con el programa Ampliación de Noticias, Karol Paredes indicó que la cita solo corresponde a una conversación política, pero no de toma de decisiones ante demandas de la población.

"Espero que no, porque al menos en mi opinión personal, considero que no es el momento indicado, no es pertinente porque siempre se dan estas reuniones, no solamente con ella sino con todos los primeros ministros que han sido parte de esta gestión y de todas las gestiones, son conversaciones políticas, pero no espacios donde se tomen decisiones con respecto a las demandas que tiene el país o de las regiones", dijo.

Asimismo, Karol Paredes admitió que su bancada se encuentra dividida por dos grupos y afirmó que la misma situación ocurre dentro del partido Acción Popular, sin un Comité Ejecutivo Nacional reconocido y con la existencia de diferencias internas.



"Todavía nosotros estamos a tiempo antes de perder nuestra inscripción, si no nos ponemos las pilas todos tenemos ese riesgo. Pero, lo que puedo decir es que hay una enorme voluntad política interna y a nivel de la región San Martín de donde yo vengo", manifestó.

Además, Karol Paredes sostuvo que debe haber un "nivel de convesación en buenos términos" en una sucesión presidencial en un hipotético escenario que el presidente Pedro Castillo sea vacado.



"De nada va a servir que nosotros nos vayamos del Congreso y venga otro grupo y haga más de lo mismo y va a seguir existiendo la misma inestabilidad socioeconómica y política de nuestro país porque no estamos solucionando absolutamente nada", manifestó.

"Espacio Vital": El doctor César Munayco, director ejecutivo de vigilancia en salud pública del CDC del ministerio de salud (Minsa), explicó que los virus de la gripe aviar pueden generar una pandemia. Dijo que hay dos tipos de virus: de baja y alta patogenicidad que atacan a aves, aves de corral y en algunos casos afecta a los humanos. El ser humano si se puede infectar, pero es muy raro. En EE.UU. se detectó un caso con fatiga, pero se pudo controlar, puede ocurrir, pero es raro, precisó el especialista. Además señaló que a los pelícanos se les encontró el virus de H5N1 por eso Senasa ha declarado alerta sanitaria, sin embargo no se ha encontrado identificación de H5N1 en las aves de corral, solo en los pelícanos. Advirtió que un ave muerta no debe ser manipulada por lo que recomendó no acercarse a las aves muertas, ni enfermas.

