Katy Ugarte aún sigue sin pronunciarse tras la acusación en su contra | Fuente: Congreso

El Ministerio Público abrió una investigación preliminar contra la congresista Katy Ugarte Mamani como presunta autora del delito de concusión, por los presuntos cobros irregulares que habría realizado a trabajadores de su despacho según denunció el dominical Cuarto Poder.

En el reportaje del citado dominicial se mostraron conversaciones entre los trabajadores donde revelan que los contratados como personal técnico del despacho entregaban S/ 300 y los asesores S/ 400 cada uno. El dinero era destinado para pagar publicaciones en la prensa del Cusco a fin de mejorar la imagen de la legisladora en la región que representa.

Roger Torres Pando, asesor principal de Ugarte, confirmó al dominical los montos de dinero que cada trabajador entregaba, según él, de "manera voluntaria", pero aclaró que jamás han sido descuentos. Sin embargo, en los chats conseguidos por el programa se evidencia que los trabajadores sí estaban incómodos con la situación.

En esta investigación fiscal fue incluido Wilber Silvestre Felices Villafuerte como presunto cómplice del delito de concusión en agravio del estado.



La Procuraduría General del Estado (PGE) también anunció hoy que ha denunciado a la parlamentaria por el presunto delito de concusión. Por lo que recopilará información sobre el caso.

"Solicito el inicio de diligencias preliminares por la presunta comisión del delito contra la administración pública en la modalidad de concusión (...) debiendo comprender en calidad de investigada a Jhakeline Katy Ugarte Mamani", indica un documento compartido por la entidad.



La investigación también incluye a Wilber Silvestre Felices Villafuerte como presunto cómplice del citado delito. (2/2) — Ministerio Público (@FiscaliaPeru) April 10, 2023

Parlamentaria en silencio

El comunicador Yuri González, quien trabajó hasta setiembre del año pasado en el despacho de Ugarte, comentó en el reportaje que él propuso la “colecta voluntaria” como parte de una estrategia comunicacional, pero Manuel Navarro, su predecesor, afirmó que solo obedecía a las órdenes del asesor principal de la congresista Ugarte.

La congresista y exministra de la Mujer durante el gobierno de Pedro Castillo no se ha pronunciado al respecto de esta grave acusación. Ella actualmente es una legisladora no agrupada, es decir, no se encuentra integrada a una bancada en el Parlamento.

Este caso se suma a las denuncias contra las parlamentarias Magaly Ruiz y Rosio Torres, quienes también han sido acusadas por recortar el salario de sus trabajadores sin ninguna justificación legal.