En julio de 2016, Keiko Fujimori presentó eufóricamente a sus 73 congresistas de Fuerza Popular, de estos solo quedan 56.

Este miércoles por la tarde el presidente del Congreso Daniel Salaverry oficializó su renuncia a la bancada de Fuerza Popular, y con él se fueron otros cuatro parlamentarios más, hasta el momento.



Daniel Salaverry explica en su misiva que la situación en el partido "ha dejado relucir las profundas discrepancias que existen entre quienes entendemos la política como un medio para servir al país y quienes anteponen intereses subalternos".

Hace unos minutos he firmado y enviado mi carta de renuncia a la bancada de Fuerza Popular. Cuando tienes claras tus convicciones se debe tomar decisiones, por más difíciles que estas sean. pic.twitter.com/kA8tCituCQ — Daniel Salaverry (@dsalaverryv) 10 de enero de 2019

Glider Ushñauhua

El parlamentario dijo que su lealtad al partido no puede estar encima del pueblo de Ucayali, al cual representa. “No son los últimos acontecimientos que me han llevado a tomar esta decisión, sino la secuela de hechos y desaciertos políticos, que no respondían a la planificación mesurada y reflexiva, sino a posiciones y exposiciones poco prudentes dentro del Parlamento como en el seno de la bancada", explicó en su carta.



Miguel Castro

El parlamentario renunció esta noche a la bancada de Fuerza Popular, a través de una carta enviada al vocero de ese grupo parlamentario Carlos Tubino. En la misiva, señaló que razones "de divergencia y dispersión de los ideales políticos" que tuvo en un inicio con el grupo fujimorista, hace "insostenible" su permanencia en la bancada naranja.

Rolando Reátegui



El parlamentario enviará mañana al vocero de dicha agrupación, Carlos Tubino, una carta en la que enumera una serie de razones por las que tomó dicha decisión, entre ellas la problemática que atraviesa el partido naranja, al "apartarse del ideario primigenio en el que se fundó".

Mañana haré entrega de mi carta de renuncia irrevocable a la @BankadaFP por los motivos expuestos. pic.twitter.com/D82AQPwVFI — Rolando Reátegui (@RoloReategui) 10 de enero de 2019

Yesenia Ponce

La suspendida congresista Yesenia Ponce también decidió renunciar a la bancada de Fuerza Popular tras la salida del presidente del Congreso Daniel Salaverry. En su carta dice que “los últimos acontecimientos han evidenciado un alejamiento de la bancada con las exhortaciones de la propia lideresa del partido, orientadas a dejar de lado la confrontación y trabajar articuladamente por el Perú.