Lady Camones: Denuncia constitucional contra Betssy Chávez y exministros podría llegar al Pleno en dos semanas

Lady Camones es la presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso. | Fuente: RPP

La presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC), Lady Camones, se refirió a la denuncia constitucional contra los exministros Betssy Chávez, Roberto Sánchez y Willy Huerta, y mencionó que podría concluir en una suspensión. Asimismo, mencionó que la denuncia presentada por la parlamentaria Patricia Chirinos no tiene los mismos efectos, ya que podría conducir a una inhabilitación.

"La primera denuncia que presenta la fiscal de la Nación está referida a delitos de conspiración y rebelión. Entonces cuando versan sobre delitos la pena conexa adicional al levantamiento del foro (parlamentario) puede ser una suspensión. Sin embargo, cuando se presentan denuncias como la de la congresista Chirinos que es por una infracción constitucional trae a la par la sanción de inhabilitación y también en algunos casos la suspensión. La inhabilitación siempre está amarrada a infracción constitucional, los delitos no", dijo en Ampliación de Noticias de RPP.

¿Cuál es el proceso para llegar hasta el pleno?

La titular de la SAC explicó los pasos necesarios para que el informe final de la denuncia, recientemente aprobado, pueda llegar a ser votado en el pleno del Congreso.

"Lo que concluye la Subcomisión es una primera instancia. Luego sube a la Comisión Permanente, que si también tiene votos en mayoría, recién sube al pleno. El pleno del Congreso de la República votará, excluyendo a los que forman parte de la Comisión Permanente, y si ahí logramos tener la mayoría de votos, a ellos se les levanta la inmunidad y se les suspende en tanto dure el proceso. Si el proceso dura seis meses y se determina que no son responsables, regresan a seguir siendo congresistas. Y si no, obviamente ya ellos se retiran. Durante el tiempo que están suspendidos se llama al accesitario para que haga las veces de congresista, representando a la región de la que ellos son (...). En fechas, entre el 20 y 22 (de marzo) debería ya estar llegando al pleno", aseveró.

"Aníbal Torres no puede ser incluído"

En otro momento, Camones Soriano explicó el motivo por el cual el ex primer ministro Aníbal Torres no fue inlcudio en la denuncia que alcanza a Betssy Chávez, Roberto Sánchez y Willy Huerta. No obstante, consideró que su participación fue evidente en el intento de golpe de Estado propiciado por el expresidente Pedro Castillo.

"Justamente porque no era ministro de Estado no podía estar incluido en esta denuncia ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. No siendo asesor, entonces corresponde que la misma Fiscalía lo cite a él, porque obviamente todos sabemos que ha participado en el momento en que se dio el golpe de Estado", finalizó.