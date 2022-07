Lady Camones: el congresista Freddy Díaz se encuentra no habido tras denuncia por violación sexual

Freddy Díaz fue denunciado por una trabajadora de su despacho de violación sexual | Fuente: Andina

La presidenta del Congreso, Lady Camones, señaló en RPP Noticias que el congresista Freddy Díaz Monago se encuentra no habido tras ser denunciado por violación sexual.

"Aún no lo han ubicado, se encuentra como no habido. Él en su DNI tiene la dirección de Cerro de Pasco y se desconoce cuál es la dirección de su domicilio aquí en Lima, hasta el momento no se tiene conocimiento de ello. Están haciendo la búsqueda, sabemos que han ido al Congreso para indagar sobre su paradero pero nadie lo ha visto", comentó Camones en Así somos.

Por otro lado, mencionó que dicho delito no tiene ningún tipo de impunidad y que verán las acciones contra el congresista en la Comisión de Ética.

En ese sentido, la parlamentaria declaró que el congresista Díaz será investigado por dos delitos. "El primero es por ingerir bebidas alcohólicas en su despacho, y el otro es un delito reprochable como la presunta violación".

En esa línea refirió que sigue lo dicho en su presentación como presidenta del Congreso con el "caiga quien caiga" porque "la posición del Congreso debe ser una lucha frontal contra quienes cumplan cualquier tipo de delito".



Sobre denuncia contra Congresista

De acuerdo con Camones, la denuncia ya ha sido sometido al comandante de la Policía de la jurisdicción del hecho que "habría ocurrido en las oficinas de Azángaro, en el despacho del Congresista".

Camones dijo que tomaron conocimiento de dos partes policiales, el primero es donde la denunciante no interpuso ninguna denuncia por la madrugada del miércoles.

"La siguiente es la que hace mas tarde con dos abogadas del MIMP y un acompañante del sexo masculino. La policia ha actuado de acuerdo a sus competencias se le ha practicado el examen del dosaje toxicológico porque habría sido dopada y luego violada", agregó la parlamentaria de la bancada APP en Así Somos de RPP Noticias.

"Luego del examen médico había lesiones recientes y la PNP está haciendo las investigcaiones. La Fiscalía ya tiene conocimiento", aseguró Camones quien dijo que Freddy Díaz está cometiendo un delito común que no tienen inmunidad.

"Lo que corresponde es un delito de infragrancia y la detención inmeidata del congresista que en estos momentos no se encuentra habido", sostuvo en RPP Noticias.

Denuncia contra Freddy Díaz

Según información del diario El Comercio, la denunciante indicó que el ataque se habría dado en una oficina del parlamentario ubicada en el jirón Azángaro, en el centro de Lima.

La presunta víctima relató a las autoridades que ella se encontraba bebiendo alcohol con el congresista de Alianza Para el Progreso en la oficina. Sin embargo, perdió el conocimiento y tras ello el parlamentario habría cometido la violación.

El partido Alianza Para el Progreso anunció su expulsión inmediata ni bien conoció los hechos que involucran al congresista Díaz Monago.

“Ante la grave denuncia interpuesta contra el congresista de la República, Fredy Díaz Monago, por el delito de violación sexual, la Bancada de APP, ha decidido su expulsión inmediata. Condenamos este execrable acto de violencia sexual y solicita la rápida intervención de la Fiscalía de la Nación y del Poder Judicial”, indicó la bancada mediante un comunicado.