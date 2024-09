Congresista Lady Camones exhorta a gobernador de Áncash mencionar qué legisladores le pidieron favores indebidos

La parlamentaria de Alianza Para el Progreso instó a la autoridad regional que denuncie en caso sea extorsionado o presionado por presuntos favores.

La congresista Lady Camones pidió este lunes al gobernador regional de Áncash, Koki Noriega Brito, a qué revele los nombres de los congresistas que le habrían pedido favores indebidos.

Esto luego de la difusión de un vídeo en el que se escucha a la máxima autoridad de dicha localidad decirle al parlamentario Elías Varas, en una reunión de trabajo, que es uno de los pocos legisladores ancashinos que nunca le ha pedido algo fuera de la normal.

Camones exhortó a la autoridad de Áncash que denuncie en caso sea extorsionado o presionado por presuntos favores, pues dijo que como gobernador no debe estar avalando o cubriendo actos ilegales.

"Considero que es bastante irresponsable de parte del gobernador regional, practicamente indicar que si somos cinco, el único que no le pide cosas irregulares o ilegales es el congresista Varas. Yo me siento afectada y exhorto al gobernador a qué precise si yo en algún momento le he pedido algo irregular, obras o un trabajo para una persona. Niego haber hecho eso", expresó Camones.

La congresista también dijo que todos los documentos y solicitudes enviados al gobernador regional de Áncash desde su despacho se encuentran dentro del marco de la fiscalización y lamentó que hasta la fecha no hayan recibido respuesta.

Son cinco los congresistas en el actual Parlamento que son representantes por Áncash: Elias Varas, Darwin Espinoza, Kelly Portalatino, Lady Camones y Merly Chacón.