Lady Camones, extitular del Congreso de la República. El pedido de su censura fue aprobada con 61 votos a favor, 47 en contra y 5 abstenciones. | Fuente: Congreso de la República

El Congreso aprobó la moción de censura contra la presidenta del Congreso, Lady Camones, tras la difusión de un audio donde César Acuña, líder de Alianza para el Progreso (APP), le exige priorizar un proyecto de ley para favorecer su candidatura al Gobierno Regional de La Libertad.

Tras la votación, los voceros y voceras de diferentes bancadas se pronunciaron, mostrando su rechazo ante el accionar de la extitular del Parlamento. Flor Pablo, del grupo Integridad y Desarrollo, dijo que hoy ese poder del Estado se puso del lado de la ciudadanía. "Y así como somos muy críticos y podemos hacer el control político al Ejecutivo, también lo hacemos internamente", expresó en una rueda de prensa.

La también exministra de Educación explicó que han sido firmes ante una "actitud que no es correcta". "Y que esta frase de 'otorongo no come a otorongo' quede en la historia", expresó. Además, hizo un llamado a todos sus colegas a que este momento sea una oportunidad "para elegir a un presidenta o presidenta del Congreso que nos ayude a avanzar en pluralidad, consenso, y a recuperar la confianza".

"Son momentos muy duros para nuestro país, donde estamos en una crisis política e institucional, y ahí el Congreso tiene que recuperar su lugar y lo va a hacer si actúa correctamente. Se abren nuevos tiempos", opinó.





El hemiciclo del Congreso de la República. | Fuente: Congreso de la República

En tanto, el vocero de Renovación Popular, Jorge Montoya, consideró que para que exista un balance de poderes, el titular del Legislativo "tiene que ser de la oposición" y no del oficialismo. "Y eso tiene que quedar claro para todos y todos tienen que colaborar para que ese resultado se dé", dijo.

Por su parte, Ruth Luque, de Cambio Democrático, señaló que la mayoría de los legisladores ha respaldado la destitución, porque rechaza y buscar impedir que "el Parlamento sea utilizado para fines de gestiones que no deberían corresponder", como querer aprobar iniciativas para favorecer a un candidato en un contexto de elecciones regionales y municipales.

"Esto que sea una oportunidad para poder garantizar una futura elección de la presidencia del Congreso que nos asegure no solo una responsabilidad política adecuada y un manejo transparente en la gestión, sino también que pueda expresar esa pluralidad política", espetó.

De igual opinión fue vertida por la vocera de Perú Libre, Silvana Robles, quien a través de su cuenta de Twitter mencionó que votaron a favor de la censura "porque el Congreso debe estar a favor de la gente, no de intereses partidarios". "Llamo a la unidad de mis colegas demócratas frente a la derecha cavernaria", glosó.

Asimismo, el vocero de la bancada de Perú Democrático, Héctor Valer, consideró que las conductas dolosas "se tienen que pagar", ya sea de forma política, administrativa o penal. "Y lo que Lady Camones y César Acuña han hecho con el Congreso es querer manejar el Parlamento como si fuera su partido político. Hoy el Congreso se ha puesto de pie", refirió.

Finalmente, José María Balcázar, de Perú Bicentenario, alegó que "se ha logrado sancionar de acuerdo con el reglamento y la Constitución, porque era un caso inaceptable". "Si lo llevamos más allá de la política desde un punto de vista jurídico-penal, constituye un delito de tráfico de influencias y eso tiene que responder ante la Fiscalía", afirmó.

Tras la destitución de Lady Camones, las sesiones del Congreso serán conducidas interinamente por la primera vicepresidenta del Congreso, Martha Moyano (Fuerza Popular), hasta que se realice una nueva elección de la Mesa Directiva.

Censura contra Lady Camones alcanzó los 61 votos y deja la presidencia del Congreso tras mes y medio de gestión. Este Parlamento tiene la oportunidad de elegir un nuevo titular del Congreso que asegure y respete los intereses de todos los peruanos. — Sigrid Bazán (@sigridbazan) September 6, 2022

No pasó ni cinco minutos y ya estaban rigiéndose quién sería el nuevo presidente. Lo saludable es que ninguno que haya votado en verde sea candidato para demostrar convicción y no conveniencia. — Rosangella Barbarán 🇵🇪 (@rbarbaranr) September 6, 2022

Votamos a favor de la censura a la Pdta. @LadyCamones, porque el @congresoperu debe estar a favor de la gente, no de intereses partidarios. Ahora se elegirá un nuevo presidente. Llamo a la unidad de mis colegas demócratas frente a la derecha cavernaria. pic.twitter.com/sKItAshehu — Silvana Robles (@SilvanaRoblesE) September 6, 2022

Ahora es cuando le toca al señor Cesar Acuña demostrar si su oposición es por convicción o solo por conveniencia momentánea a ostentar el poder. — Alejandro Cavero (@AlejandroCavero) September 6, 2022