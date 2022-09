Lady Camones presentó descargos ante el JEE Lima Centro y pidió que se archive proceso sancionador

La legisladora señaló que no incurrió en infracción de la neutralidad. | Fuente: Andina

La parlamentaria Lady Camones presentó sus descargos ante el Jurado Electoral Especial de Lima Centro, luego de que esta instancia del Jurado Nacional de Elecciones iniciara un proceso sancionador en su contra por una posible infracción a las normas de neutralidad tras la difusión de un audio en el que César Acuña le pide priorizar un proyecto de ley que beneficiaría su candidatura a la gobernación de La Libertad.

Mediante un oficio remitido al Jurado Electoral Especial de Lima Centro, la expresidenta del Congreso señaló que la reunión en la que fue grabada el audio se dio en un espacio particular, fuera de un ambiente laboral o del sector público y sin uso o apoyo de recursos públicos, además, de que se dio fuera de su horario laboral. Asimismo, la legisladora se refirió al origen de la prueba en la que se basa el proceso y negó haber incurrido en actos de propaganda a favor de un candidato electoral.

“La prueba de cargo utilizada en el presente proceso de fiscalización comporta una prueba ilícita, toda vez que la misma ha sido obtenida vulnerando el derecho a la intimidad privada de las personas que hemos participado en la reunión política, realizada el 30 de agosto del presente año, y luego difundida a través de un medio de comunicación digital”, sostiene.

“No realicé ningún acto de propaganda en favor de algún candidato, entendido como actividad “desarrollada durante los procesos electorales, que tiene como finalidad persuadir a los ciudadanos a votar en favor de alguna organización política o candidato en contienda”, puesto que la reunión no fue hecha a plaza abierta, pública o difundida en algún medio de comunicación con la finalidad de persuadir votos a favor o en contra de algún candidato”, indicó.

Niega ayuda a Acuña

Camones manifestó también que “en ningún momento” ofreció ayuda a César Acuña para la aprobación del proyecto de ley que dispone la creación del distrito de Alto Trujillo. Precisó que fue el mismo líder de Alianza para el progreso quien se refirió a la iniciativa y que ella criticó que se proponga que el proyecto sea exonerado de comisiones para que se apruebe con rapidez, pues, en cambio dijo que debía seguirse las etapas del procedimiento legislativo.

Mencionó que el proyecto en cuestión se presentó hace dos periodos parlamentarios, por lo que no denotan un interés reciente y tampoco se le puede denominar como un proyecto coyuntural de cara a las Elecciones Regionales y Municipales 2022. También señaló que ella no puede asumir responsabilidad por las expresiones vertidas por otros miembros de la agrupación política y que ha quedado demostrado que no utilizó su cargo como congresista o presidenta del Congreso para vulnerar la neutralidad.

Señaló que en este caso no hubo ninguna infracción en materia de neutralidad de funcionarios públicos en campañas electorales, pues la reunión donde se trató este tema se dio en un ambiente privado y su difusión corresponde a un “acto ilegal de grabación no autorizada”, por lo que solicitó al presidente del JEE Lima Centro que archive el proceso de fiscalización de la materia.

Censura

El Pleno del Congreso censuró a Lady Camones de la Presidencia del Congreso con 61 votos a favor, 47 en contra y cinco abstenciones, luego de que se difundieran audios de una reunión de Alianza para el Progreso, en la que el presidente de dicho partido, César Acuña, pide a Camones que se priorice un proyecto de ley para beneficiarlo de cara al proceso electoral de octubre próximo.

Previamente, Camones rechazó haber incurrido en el delito de tráfico de influencias, pues, según consideró, para que haya tráfico de influencias tendría que haber conversado con la presidenta de la Comisión de Descentralización del Congreso, Diana Gonzales, sobre el proyecto de ley para convertir en distrito a Alto Trujillo.

“Si es que yo he cometido algún delito, que la fiscal lo diga. Yo no considero haber cometido tráfico de influencias ni algún delito, porque no hay una acción mía que haya corroborado algún pedido que yo haya hecho en ese audio”, sostuvo la titular de la Mesa Directiva al dominical Panorama.