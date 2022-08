Lady Camones sobre Pedro Castillo: “Lo ideal sería que el presidente renunciara”

Lady Camones sostuvo que la renuncia del mandatario Pedro Castillo sería un "escenario ideal", ya que todo el país lo está exigiendo. | Fuente: Congreso-Presidencia

La presidenta del Congreso de la República, Lady Camones, respaldó este viernes el comunicado de su partido Alianza para el Progreso (APP), que pide al mandatario Pedro Castillo evaluar su renuncia inmediata al cargo y sostuvo que esto es un "sentir nacional".

En una conferencia de prensa luego de una reunión con la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, Lady Camones sostuvo que la renuncia del Jefe de Estado sería un "escenario ideal", ya que todo el país lo está exigiendo.

"Creo que esto es un sentir a nivel nacional, ya los hechos que están involucrando la investidura del cargo que está representando son bastante escandalosos, lo ideal sería que el presidente renunciara. Desde mucho antes que asumiera como presidenta era una posición que tenía como congresista. Sería el escenario ideal, pero esperamos en todo caso que la evaluación la haga el presidente", dijo.

"Necesitamos la presencia aquí del presidente"

Sobre la decisión de no autorizar el viaje del presidente Pedro Castillo a Colombia, Lady Camones precisó que hay dos puntos básicos que la población debe considerar sobre este tema, pero rechazó una "obstrucción".

"No podemos permitir que el presidente en plena crisis ministerial pues vaya a cumplir un viaje que es netamente protocolar, cuando fácilmente puede delegar esa función en la vicepresidencia o el vicecanciller. Hoy necesitamos la presencia aquí del presidente para que se reconforme este gabinete ante la renuncia del premier. Entonces, es importante tenerlo aquí. Los problemas del Perú necesitan que el presidente los asuma como tal y los resuelva como tal. La decisión que ha tomado el día de ayer el Congreso de la República obedece no a un tema de obstrucción, sino a un tema de necesidad de solución de los problemas que el país tiene", aclaró.

Reunión con la Fiscal de la Nación

Lady Camones indicó que en la reunión con la fiscal de la Nación, Patricia Benavides se habló sobre la "problemática" del Ministerio Público referido al tema presupuestal.



"Se nos ha comunicado que el Ministerio Público está atravesando una seria crisis, no solo por falta de persona administrativo y operativo, sino por falta de fiscales, que a la fecha incluso vienen renunciando por la alta carga procesal que tienen", indicó.



Agregó que otro problema informado en el Ministerio Público es la falta de locales, infraestructura, problemática de medicina legal, carencia de laboratorios de criminalística y cámaras Gesell", dijo.



"Sobre tema de lucha contra la corrupción también es indispesanble que, a través del Ministerio de Economía y Finanzas, se apruebe al Ministerio Público, que obviamente se encuentra en crisis, el presupuesto necesario que pueda darle todas las facilidades tanto de personal como de logística para que pueda cumplir su función principal de trabajo preventivo", advirtió.



La presidenta del Congreso, @LadyCamones, se reunió con la titular de la @FiscaliaPeru, Patricia Benavides, para dialogar sobre los requerimientos de dicha institución, entre otros temas.

Solicitud de APP al presidente Castillo

Más temprano, Alianza para el Progreso solicitó al presidente Pedro Castillo que evalúe su "renuncia inmediata al cargo", de lo contrario se deberían implementar las salidas constitucionales en aras del bienestar de la población y estabilidad de la República.

A través de un comunicado, APP señaló que la crisis política y económica que atravesamos es consecuencia del desgobierno, la improvisación y la falta de credibilidad que "caracteriza al actual Ejecutivo".

"Consideramos que la convocatoria efectuada por el presidente Pedro Castillo para conformar un 'gabinete de ancha base', el quinto en un año de gobierno, carece de la legitimidad necesaria, debido a los graves cuestionamientos de corrupción que comprometen al actual gobierno. Por esta razón, APP no participará en ningún gabinete del gobierno de Pedro Castillo", advirtió.

Además, aclaró que ninguno de los 300 mil militantes de APP están autorizados a participar en la composición del nuevo gabinete ministerial, "bajo sanción de expulsión inmediata".

"Nos reafirmamos en que la única salida a la presente crisis política, económica e institucional es la renuncia del presidente de la República y la convocatoria a elecciones generales en el corto plazo, por lo que instamos al señor Castillo a actuar en consecuencia y en respeto a los intereses del pueblo", publicó.

