De acuerdo a la cuenta Twitter de la Fiscalía de la Nación, Patricia Benavides y Lady Camones dialogaron, entre otros temas, respecto a la problemática del Ministerio Público. Su reunión duró más de una hora.

Lady Camones ya había garantizado, el día de asumir la presidencia del parlamento, que daría todas las facilidades y el apoyo al Ministerio Público en las investigaciones contra el presidente Pedro Castilo.

Más temprano, la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, realizó una visita inopinada al Instituto de Medicina Legal (IML), con la finalidad de supervisar el funcionamiento de dicha institución, informó el Ministerio Público.



A través de la cuenta oficial de Twitter, señala que la autoridad verificó los servicios de la División de Exámenes Clínicos Forenses del IML, que brinda atención especializada a víctimas de violencia física, psicológica y/o psiquiátrica.

Patricia Benavides, en una de sus primeras medidas al asumir su gestión, declaró en emergencia al Instituto de Medicina Legal, por un plazo de 90 días, y conformó una comisión de trabajo para su reestructuración y reorganización.

