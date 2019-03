Dalmiro Palomino se pronunció en Twitter sobre las declaraciones de Milagros Salazar. | Fuente: RPP





La actuación del congresista por Apurímac Dalmiro Palomino en el conflicto de Las Bambas ha causado una nueva polémica en Fuerza Popular, luego de que la legisladora Milagros Salazar asegurara que su colega no ha tocado el tema al interior de la bancada, lo que fue desmentido por Úrsula Letona y, luego, por el propio congresista aludido.

“Hasta donde tengo conocimiento, no ha tocado el tema, no sé si de manera oficial, porque nosotros como congresistas cuando vamos a la semana de representación o una situación particular, nos acercamos a conversar con los ministros, elevamos documentación, no sé si lo ha hecho de manera formal”, dijo Salazar esta mañana en Ampliación de Noticias.

“Es un tema importante que no solamente debe involucrar a los congresistas de la región, a todos nosotros nos debe llamar la atención. Es importante ver la posición que él (Palomino) tiene, él es de la región y debe tener los detalles que nosotros desconocemos”.

Horas después, la legisladora Úrsula Letona desmintió lo dicho por Salazar, asegurando que ha sido testigo del interés de Palomino por abordar el problema al interior de la bancada naranja.

“Las veces que he estado en la reunión de bancada, Dalmiro ha pedido no solamente el apoyo de algunos colegas, en mi caso específico. Conozco bien la situación y Dalmiro me ha pedido el apoyo de ir a las reuniones”, refirió.

El propio Palomino salió al frente de las declaraciones de Salazar y, a través de su cuenta en Twitter, aseguró que siempre ha trabajado en este tema “y la bancada de Fuerza Popular lo sabe, aunque Milagros Salazar lo desconozca”.

“Prefiero hacer trabajo en campo y directo con mis comunidades que pasearme por todos los medios, pronunciarme o sacar comunicados cuando recién el conflicto se ha agravado”, tuiteó el legislador.

En otra publicación, Palomino compartió fotografías “por si quedan dudas a pesar de mis palabras”, en las que se lo ve en reuniones donde se abordó el conflicto.



@padelriol @RPPNoticias todas las mañanas los escucho,hoy me mencionaron y señalaron que nunca me he pronunciado sobre el tema del conflicto de Las Bambas ni he trabajado en el tema y eso es FALSO. Prefiero hacer trabajo en campo y directo con mis Comunidades que pasearme...(1/3) — Dalmiro F. Palomino Ortíz (@KonDalmiro) 28 de marzo de 2019