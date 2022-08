Pleno del Congreso decide sobre modificación de Ley forestal | Fuente: Congreso

El Pleno del Congreso aprobó -con 57 votos a favor, 46 en contra y 6 abstenciones- una cuestión previa para que la Ley Forestal y de Fauna Silvestre pase a la Comisión de Pueblos Andinos. También se aprobó -con 88 votos a favor, 19 en contra y 3 abstenciones- un pedido para que retorne a la Comisión Agraria como comisión principal.



Un sector del Parlamento tenía como objetivo aprobar por insistencia los proyectos de ley 649, 894 y 2315 que buscan modificar la Ley forestal y de fauna silvestre. Pese a ser observada por el Ejecutivo, la iniciativa impulsada por las congresistas Elizabeth Medina y Lady Camones logró ser incluida en la agenda de este lunes 29 de agosto.

Entidades como Serfor (Servicio Nacional Forestal), el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, la Defensoría del Pueblo y la SPDA (Sociedad Peruana de Derecho Ambiental) se han mostrado en contra de este proyecto y han advertido sobre el peligro que representaría para el ecosistema.

¿Qué se pretende cambiar?

El exasesor de la Comisión Especial de Cambio Climático Henry Ayala dijo para RPP que lo que dicha iniciativa pretende es quitarle la potestad de decisión al Ministerio del Ambiente y otorgársela al Ministerio de Agricultura, situación que tornaría en extractivista el enfoque de conservación del medio ambiente.

"Básicamente, se está pasando la rectoría, que le corresponde al Ministerio del Ambiente, hacia el Ministerio de Agricultura. El Minam tiene organismos especializados en el tema de protección y cuidado de bosques. Si se traslada al Midagri, por su vocación extractivista y productivista, se enfocará más en la producción y extracción. Lo que está cambiando aquí es el enfoque del país con respecto al cuidado del medio ambiente, y de una parte básica, que prácticamente es un encargo que le ha hecho la comunidad internacional al Perú", aseveró.

Asimismo, agregó que Perú se ha comprometido con la comunidad internacional a lograr unas metas para el 2030; por tanto, es importante tomar en cuenta esta situación.

"Nosotros como país hemos asumido el compromiso de mitigar la emisión de gases de efecto invernadero como parte del esfuerzo que hace el mundo en la lucha por el cambio climático. Nos hemos comprometido con unas metas para el 2030. Y como no somos un país industrializado, la única forma de evitar que haya más gases de efecto invernadero es cuidando los bosques y el mar territorial", enfatizó.

Además, consideró que la iniciativa encierra una trampa, pues se pretende utilizar la bandera de la agricultura para un aspecto puramente comercial.

"Podemos aplicar la visión de la sostenibilidad al manejo de los bosques. Podemos utilizar los bosques, pero a la vez deben irse regenerando. Es un manejo complicado y delicado, porque no crece en un año, ni en seis meses. Puede tardar entre 30, 40 o 50 en poder llegar a su espacio de plena producción. Con esto lo que se está haciendo es darle la posibilidad para que algunos boques se puedan utilizar de manera sostenible, pero ahí está la trampa: en la práctica sabemos que no ocurre así. Lo que hacen es depredar el bosque, vender la madera y con la tierra arrasada empiezan a sembrar maiz, que no tiene nada que ver, y terminan por agotarla. Solo se ve el aspecto comercial", informó.

Proyecto es una copia de otro presentado en 2019

De acuerdo con Ayala, el pryecto es una copia de una inicativa presentada por el Gobierno de exmandatario Martín Vizcarra en 2019, el cual fue archivado por el Parlamento.

"Este proyecto de ley es un calco y copia de otro que ya presentó el Ejecutivo en 2019 y se lo mandó al archivo. Y ahora aparece una congresista avivando el tema. Eso nos hace pensar que detrás de esto hay un lobby. No es gratis. No se revive una ley así nomás", puntualizó.