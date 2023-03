Caso ‘Los Niños’: Silvia Monteza descartó renunciar a la Vicepresidencia del Congreso tras allanamiento a su vivienda

Silvia Monteza comentó que fue incluida en la carpeta fiscal del caso 'Los Niños' por una reunión que sostuvo con Pedro Castillo y por el sentido de su votación ante un pedido de vacancia presidencial. | Fuente: Congreso

La segunda vicepresidenta del Congreso, Silvia Monteza (Acción Popular), descartó renunciar a su cargo en la Mesa Directiva, luego de que el Equipo Especial de la Policía y la Fiscalía allanara esta mañana su vivienda y su oficina por el caso ‘Los Niños’, el grupo de congresistas acciopopulistas vinculados al expresidente Pedro Castillo.

En Encendidos, la legisladora negó ser parte de ‘Los Niños’ y pidió al Ministerio Público las pruebas de sus supuestos vínculos con Castillo Terrones.

“No tengo por qué renunciar. Soy una mujer transparente. Toda mi vida he sido una mujer transparente y he trabajado limpiamente, no tengo nada de que me acusen”, declaró.

“No me considero [parte de 'Los Niños']. Yo soy una madre de familia que tengo que defender mi honorabilidad, a mi familia, mi nombre, mi reputación, mi profesionalismo; por lo tanto, soy uno de los primeros que quiero que se esclarezca esto”, agregó.

Silvia Monteza explicó que el Ministerio Público la incluyó en la carpeta fiscal por una reunión que sostuvo junto a sus colegas de bancada con el exjefe de Estado, el pasado 7 de setiembre de 2021, en Palacio de Gobierno; así como su votación en contra de una moción de vacancia contra Castillo Terrones.

“Soy una madre de familia, congresista y estoy dentro de una ampliación de la carpeta fiscal, donde se me vincula por haber asistido a Palacio de Gobierno el día 7 de setiembre por una invitación del expresidente Castillo, a donde fueron varias bancadas; no solo Acción Popular”, detalló.

“Los congresistas no tenemos mandato imperativo, tenemos nuestras propias opiniones, criterios para votar. Y para mí era un presidente que recién ingresaba y la moción de vacancia no estaba bien sustentada. Ese fue mi criterio para votar en contra de la vacancia”, añadió.

La integrante de la Mesa Directiva cuestionó su inclusión en la carpeta fiscal, porque, según dijo, “no hay ningún colaborador eficaz que mencione mi nombre, ni tampoco hay alguna persona que diga que yo haya ido con los currículos de alguna persona”.

No obstante, se mostró dispuesta a contribuir con las investigaciones del Ministerio Público y de la Policía Nacional para esclarecer los hechos.

“Han ido a mi oficina. He hecho entrega de mis celulares, agendas y mi laptop. Solo eso se han llevado. Han revisado toda la documentación que tengo en mi biblioteca […]. Han revisado las laptops de mis hijos, porque tengo dos hijos que son ingenieros; no han encontrado”, precisó.

Por último, Silvia Monteza señaló que llama mucho la atención que el allanamiento se realice luego de la denuncia periodística sobre un presunto financiamiento de Henry Shimabukuro, investigado por el caso “Gabinete en la Sombra”, a la campaña de la actual presidenta Dina Boluarte, cuando era candidata a la Vicepresidencia de la República, en el año 2021.

“Me llama mucho la atención que el allanamiento sea cuando se le está investigando a la presidenta, están saliendo videos. No quiero pensar que haya un [Vladimiro] Montesinos, un Richard Swing, o una cortina de humo en este momento que atraviesa el país”, finiquitó.

Allanamientos simultáneos por caso ‘Los Niños’

La vivienda y la oficina de la congresista Silvia Monteza no fue la única allanada por el Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder. Resulta que esta mañana las autoridades allanaron 41 inmuebles -incluidos el de la expremier y suspendida congresista Betssy Chávez- e inmuebles de los parlamentarios denominados ‘Los Niños’.

El operativo fue autorizado por el juez Juan Carlos Checkley Soria y viene siendo ejecutado con la dirección del fiscal supremo Marco Huamán y el apoyo de otros 35 fiscales. La diligencia es de allanamiento, descerraje, registro domiciliario y personal.

Los 41 inmuebles corresponden a 17 congresistas: Hilda Portero, Luis Aragón, José Arriola, Katy Ugarte, Francis Paredes, Pasión Dávila, Silvia Monteza, Edwin Martínez, Carlos Zeballos, Germán Tacuri, Óscar Zea, Paul Gutierrez, Segundo Quiroz, Edgar Tello, Américo Gonza, Carlos Alva, Wilson Soto; además de Chávez Chino y del exministro de la Producción, Jorge Luis Prado.

Dichos inmuebles se encuentran en Lima, Lambayeque, Ucayali, Pasco, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca y La Libertad.