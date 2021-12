El congresista respondió al hecho de acudir al Pleno sin haber recibido la vacuna contra la COVID-19. | Fuente: Congreso de la República

El congresista Luis Alegría de Fuerza Popular respondió tras figurar en la lista como uno de los seis legisladores que aún no ha sido vacunado contra la COVID-19.

En declaraciones a RPP Noticias, el parlamentario indicó que esto corresponde a una decisión "personal" y que no se identifica como una persona antivacuna.

"Responde a una decisión estrictamente personal. No soy promotor de las no vacunas. Es más, creo en su eficiencia como lo han hecho las investigaciones científicas. El no vacunarme es por un concepto estrictamente personal de no usar medicamentos", dijo.

Además, señaló que cada vez que acudía al Pleno se realizaba una prueba de descarte. “Antes de cada sesión del Pleno en el Hemiciclo me he practicado una prueba y he llegado a partir del resultado negativo”, precisó.

Medidas para no vacunados

Este último domingo, el ministro de Salud, Hernando Cevallos criticó a las autoridades que aún no reciben sus vacunas contra la COVID-19 ya que, según indicó, se debería de dar un mensaje claro a la población.

"Con respecto a que hay legisladores y alcaldes que no se han vacunado, creo que hay una responsabilidad individual clarísima. Además, hay un mensaje a la población que no es nada saludable. Creo que de inmediato deberían concurrir y vacunarse. Somos un país con más de 200 mil muertos por el COVID-19. De verdad que una autoridad no se vacune no parece muy razonable del punto de vista de la responsabilidad social que tiene que asumir”, dijo a la prensa.





Newsletter Todo sobre el coronavirus

La COVID-19 ha puesto en alerta a todos. Suscríbete a nuestro newsletter Todo sobre el coronavirus, donde encontrarás los datos diarios más relevantes del país y del mundo sobre el avance del virus y la lucha contra su propagación.

NUESTROS PODCASTS:

‘Espacio Vital’: ¿Qué se sabe sobre la efectividad de las vacunas?