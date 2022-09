Luis Aragón: Exministro José Gavidia y ministro Daniel Barragán deben responder ante Comisión de Fiscalización por caso 'Lay Vásquez'

"Tiene que responder el exministro de Defensa, el señor José Luis Gavidia, que dicho sea de paso estuvo presente en ese vuelo y el actual ministro de Defensa, Daniel Barragán", dijo el congresista Luis Aragón sobre el caso "Lay Vásquez" | Fuente: Mindef

El congresista de la bancada de Acción Popular, Luis Aragón, consideró este miércoles que el exministro de Defensa, José Luis Gavidia, y el actual titular del sector Daniel Barragán deberán responder ante la Comisión de Fiscalización por el caso 'Lay Vásquez'.

En entrevista con el programa Ampliación de Noticias de RPP, Luis Aragón sostuvo estar "de acuerdo plenamente" que la Comisión de Fiscalización del Congreso investigue la posibilidad de que Fray Vásquez Castillo haya viajado en un vuelo del avión presidencial en junio de este año cuando ya se encontraba prófugo de la justicia.

"Tiene que responder el exministro de Defensa, el señor José Luis Gavidia, que dicho sea de paso estuvo presente en ese vuelo y el actual ministro de Defensa, Daniel Barragán, sería importante. Además, las responsabilidades del caso de la Oficina de Secretaría General de Palacio de Gobierno, esa oficina es importante, es trascendental y obviamente realiza el itinerario de viaje del presidente de la República y de la misma manera de la Casa Militar de Palacio de Gobierno", dijo.



Luis Aragón señaló que no le parecen explicaciones satisfactorias las expresiones del mandatario Pedro Castillo sobre el caso 'Lay Vásquez'. Por lo que insistió que la Comisión de Fiscalización debe investigar este tema y que Ministerio Público asuma competencias porque se trata de un vuelo presidencial "donde deben estar sí o sí funcionarios públicos o de confianza".

"Sabemos lo que ha sucedido que más de 30, 40 o 50 personas viajaron en esos vuelos y en ese vuelo específicamente entre el 23 y 26 de junio. Pero el señor Lay Vásquez Castillo nunca regresó, nunca volvió. Llama poderosamente la atención que ese nombre no exista, que del DNI que sea adulterado, son competencias de la Comisión de Fiscalización", expresó.

"Retórica" del Jefe de Estado

De otro lado, Luis Aragón afirmó que el denominado 'comando conjunto político', planteado por el presidente Pedro Castillo, suena a retórica. El parlamentario indicó que el Jefe de Estado no ha explicado los detalles de esa estructura organizativa.



"Habría que analizar en qué consiste, qué objetivos tiene, qué funciones va a tener, es un comando que no tiene estructura legal, más parece un gesto político, pero me parece que en estos momentos no es necesario", señaló.

El martes, durante la maniobra conjunta “Fortaleza 2022” en la región de Piura, el presidente Pedro Castillo hizo un llamado a la clase política y a las autoridades de los otros poderes del Estado a trabajar en conjunto para sacar adelante al país.

"Hago un llamado a la clase política y a las autoridades para que, así como nos da el ejemplo el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, haya un comando conjunto político para conducir los destinos del país en el marco de la unidad", expresó.

