Luis Aragón a favor de que Comisión de Fiscalización investigue si Fray Vásquez viajó en avión presidencial

Luis Aragón, integrante de la Comisión de Fiscalización, sostuvo este lunes que dicho grupo de trabajo puede pedir facultades para investigar el presunto viaje del presidente Pedro Castillo con su sobrino Fray Vásquez a Chiclayo en junio pasado. Para el parlamentario, es necesario conocer una respuesta transparente del Ministerio de Defensa.

"Yo creo que hay que transparentar las cosas. Es fundamental que exista una respuesta oportuna, inmediata y transparente del Ministerio de Defensa para que se precisen no solamente quienes acompañaron al presidente en el viaje a Chiclayo, sino todos los viajes realizados en el año. Me parece fundamental", expresó el congresista en Las Cosas Como Son de RPP.

Luis Aragón señaló estar de acuerdo en que la Comisión de Fiscalización pida facultades para investigar. En ese sentido, saludó la acción de Héctor Ventura, presidente de dicho grupo de trabajo, por pedir información ya al Mindef.

"La comisión de Fiscalización tiene que pedir facultades a efectos de poder investigar este caso en particular. Algunos otros interpretes señalan que ya no es necesario porque ya como grupo de trabajo tiene las potestades respectivas; sin embargo, cualquiera sea la decisión que tome el grupo de trabajo yo creo que va a ser importante investigar por un tema de transparencia no lo veo como un asunto de persecución", manifestó.

Por otro lado, el congresista recalcó que solo el presidente de la República tiene la potestad de viajar en el avión presidencial, pero no sus familiares.

"(Los familiares del presidente) no son funcionarios públicos. Solo el presidente lo es, y la única persona autorizada para abordar el avión en viajes oficiales es el presidente", precisó el legislador de Acción Popular.

Diego Bazán pide explicaciones al Ministerio de Defensa

Diego Bazán, congresista y presidente de la Comisión de Defensa del Congreso, le solicitó este lunes al ministro del sector, Daniel Barragán, que brinde toda la información relacionada sobre el viaje de un supuesto sobrino del mandatario Pedro Castillo, que fue identificado como “Lay Vásquez Castillo”, en el avión presidencial el pasado 23 de junio con rumbo a Chiclayo.

Una reciente investigación periodística, publicada el último domingo, reveló que el prófugo Fray Vásquez, sobrino del jefe de Estado, habría estado a bordo del avión presidencial en aquel vuelo a tierras chiclayanas. Esto ha causado una rápida reacción en el Congreso sobre esta información.

Diego Bazán hizo la solicitud al ministro de Defensa a tráves de un oficio, el cual subió a su cuenta de Twitter. “De acuerdo al manifiesto de pasajeros al cual dicho medio tuvo acceso, se refiere que sería persona autorizada por el Despacho Presidencial para acudir en la comitiva junto al mandatario”, se lee en el documento escrito por el parlamentario.