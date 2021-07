Luis Iberico, secretario general de Alianza para el Progreso. | Fuente: RPP

El secretario general del partido Alianza para el Congreso, Luis Iberico, consideró este martes como un "precedente peligrosísimo" para el Congreso de la República la resolución judicial que suspendió la elección de magistrados del Tribunal Constitucional (TC).



En el programa La Rotativa del Aire Edición Tarde, el excongresista, el excongresista sostuvo la jueza cometió un error al aceptar una acción de amparo sobre la elección de magistrados del TC cuando lo presentaba una persona ajena al proceso, que argumentó temas políticos y sufría vulneración de sus derechos.



"El precedente malo desde mi punto de vista es que cualquier juez a través de una acción de amparo puede parar cualquier acción del Congreso de la República. Mañana a mí me parece que una ley no me gusta y como soy un ciudadano peruano y digo que esta ley me afecta como ciudadano (...) le meto una acción de amparo al Congreso y suspendo cualquier proyecto de ley que se este discutiendo o por votar. Ese es el precedente que considero peligrosísimo porque no solamente se le puede aplicar al Congreso", dijo.



Jueza debió advertir de "falla"



Luis Iberico señaló que la jueza del Tercer Juzgado Constitucional Transitorio de la Corte Superior de Lima debió rechazar la acción de amparo y notificar o advertir en su resolución de "esta falla" que cometía el Congreso al no publicar las motivaciones de las calificaciones de los candidato.



"La jueza no debió, en primer lugar, admitir algo que no era de carácter individual. Número dos, sí desde su resolución pudo advertir esta omisión que estaba incurriendo el Congreso de la República y por un espíritu de colaboración entre poderes del Estado ahí se pudo solucionar la medida sin sentar un precedente peligroso para el Congreso y cualquiera de los poderes del Estado", afimó.



Luis Iberico señaló que la jueza del Tercer Juzgado Constitucional Transitorio de la Corte Superior de Lima debió rechazar la acción de amparo y notificar o advertir en su resolución de "esta falla" que cometía el Congreso al no publicar las motivaciones de las calificaciones de los candidato.

"Congresistas dan cuenta a la ciudadanía"



De otro lado, Luis Iberico rechazó las expresiones del legislador Carlos Almerí (Podemos Perú), quien afirmó más temprano que el Congreso de la República es un órgano político que no da cuenta de sus acciones.



"Los congresistas dan cuenta política ante la ciudadana y puede ser acusados constitucionalmente (...) No es que seamos inescrutables y no que demos de cuenta absolutamente a nadie. Hay límites que están establecidos en la Constitución y las leyes", aclaró.

NUESTROS PODCAST



"Entrevistas ADN": La presidenta del Poder Judicial, Elvia Barrios, señaló que quienes no cumplan las resoluciones judiciales deberán responder por esa conducta. Indicó que todas las personas debemos acatar los mandatos judiciales, al ser consultada sobre la resolución de la jueza Soledad Blácido Báez, que ordenó al Congreso suspender la elección de magistrados del Tribunal Constitucional.

Newsletter Todo sobre el coronavirus

La COVID-19 ha puesto en alerta a todos. Suscríbete a nuestro newsletter Todo sobre el coronavirus, donde encontrarás los datos diarios más relevantes del país y del mundo sobre el avance del virus y la lucha contra su propagación.