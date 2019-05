Luis Iberico sobre el caso Edwin Donayre: “Hay que asumir autocríticamente esto que ha ocurrido”

Luis Iberico señaló que trabajará por una agenda de "consenso". | Fuente: RPP

Este jueves, Luis Iberico jurará ante el Congreso de la República en reemplazo del sentenciado por la justicia Edwin Donayre. El accesitario legislador señaló que el partido de Alianza Para el Progreso (APP) tiene que mejorar la forma en cómo se seleccionan a los que conforman su lista congresal.

"Hay que asumir autocríticamente esto que ha ocurrido. Hemos llevado a dos personas (Benicio Ríos y Edwin Donayre) que, a pesar de que existe la presunción de inocencia y nadie es culpable hasta que el Poder Judicial lo sentencia, no podían ser vetados ni impedidos legalmente", explicó en RPP Noticias.

Iberico lamentó la forma en la cual está ingresando en reemplazo de Donayre, pero apuntó que las leyes tienen que cumplirse. "No es la forma más grata de ingresar al Parlamento, pero la ley es la ley", expresó.

El congresista accesitario señaló que una de las metas de sus labores será trabajar en conjunto con el Parlamento por una agenda de "consenso". Además, comentó que el no está en contra del Fujimorismo.

"Daniel Salaverry ha hecho una gran labor, ha buscado revertir esta situación, pero se tiene que profundizar. Un congreso débil debilita al país, a la democracia y se tienen que tener niveles con el Ejecutivo (...) Es una propuesta personal (...) No soy antifujimorista, no soy nada", apuntó.

Al ser consultado sobre la supuesta reunión que mantuvo con Fuerza Popular para que este pueda ingresar al parlamento una vez levantada la inmunidad de Donayre Gotzch, Iberico negó dicho acuerdo, pero sí refirió que conversó con el vocero de dicha bancada, Carlos Tubino, para analizar el tema.

"Se conversó, pero no en el sentido de buscar que haya o no votos o el blindaje. En absoluto. Ni siquiera he conversado con mi propia bancada", señaló.