Luis Picón rechazó haber cometido irregularidades durante licitación de una institución educativa

El congresista de Podemos Perú, Luis Raúl Picón Quedo, catalogó como “arbitraria” e “intempestiva” la detención que sufrió la tarde del martes por la comisión del presunto delito contra la administración pública bajo la modalidad de colusión y aprovechamiento del cargo.

El parlamentario y exgobernador regional de Huánuco pasó la noche en la sede de requisitorias, en el distrito de San Juan de Lurigancho, luego de que la Procuraduría solicitara al Cuarto Juzgado Unipersonal Supraprovincial de dicha región que lo declare reo contumaz al no acudir el pasado 13 de octubre a una citación judicial a pesar de que esta era de manera virtual.

En una entrevista para el programa Nunca es tarde, el legislador explicó que no asistió a la referida audiencia por “un problema de conectividad a Internet” debido a que se encontraba en una zona rural del Cusco realizando actividades parlamentarias.

“Yo no asistí a una audiencia, a la tercera, que se desarrolló el viernes último. En zonas rurales a veces no hay conectividad, pero igual me conecté, no se me escuchaba, y de todas maneras se dio esta detención”, manifestó.

Sobre proceso en su contra

El parlamentario contó que obtuvo su libertad este miércoles luego de que el Poder Judicial levantara la orden de reo contumaz en su contra tras participar de la audiencia que se llevó a cabo hoy.

Asimismo, detalló que el proceso por el que es investigado corresponde a una licitación de una institución educativa en la provincia de Leoncio Prado y del que asegura no haber cometido ningún tipo de irregularidad.

“Hay que entender que en estos procesos hay una comisión especial de licitación, el presidente regional no interviene para nada, pero de todas maneras me han consignado en esta supuesta denuncia”, aseveró.

Sobre la denuncia en la que presuntamente realizó valoraciones de obras nunca ejecutadas por más de 80 millones de soles, Picón Quedo afirmó que “esa investigación, ese juicio ya fue archivado”.