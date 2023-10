Luis Picón queda en libertad luego de que se levantara su orden de captura: "Yo tenía total desconocimiento"

Congreso Al congresista Luis Picón es acusado de colusión y aprovechamiento del cargo

El Poder Judicial decidió levantar la orden de reo contumaz contra el congresista Luis Picón, lo que significa que el parlamentario ya se encuentra en libertad. Ello, tras pasar la noche en la sede de requisitorias, ubicada en el distrito de San Juan de Lurigancho.

Manuel del Castillo, abogado de Picón, refirió que una solicitud que hizo la Procuraduría ante el Cuarto Juzgado Unipersonal Supraprovincial de Huánuco hizo que se le declare reo contumaz el pasado 13 de octubre tras no acudir a las citaciones judiciales, pese a que las sesiones fueron virtuales.

No obstante, el parlamentario de Podemos Perú negó no haber acudido a las citaciones y precisó que la única a la que no acudió era debido a que se encontraba haciendo gestiones en la región de Cusco.

Actualmente, Picón ya se ha retirado de las instalaciones del Departamento de Requisitorias junto a su abogado en un vehículo oficial.

"Yo tenía total desconocimiento"

Tras ser puesto en libertad, Picón indicó que se encontraba realizando actividades parlamentarias en la región de Cusco y que tenía "total desconocimiento" de la situación.

"Estuve haciendo trabajos del Congreso en la región Cusco, en Urubamba, el Calca. Y no hubo conectividad en esa oportunidad y se me declaró reo contumaz. Yo participé en las primeras audiencias, en la primera y la segunda. En la tercera del viernes pasado no participé. Pero ya me he puesto a derecho y se ha levantado esta supuesta pretensión", dijo a la prensa.

"Estábamos haciendo trabajos congresales. Estuvimos en la mañana en el Ministerio de Economía y Finanzas. En la tarde teníamos una audiencia con el ministro del Interior. En ese devenir se me detiene. Yo tenía total desconocimiento", añadió.

"Cuando uno es autoridad, cualquier hijo de vecino te denuncia. Cuando eres alcalde o presidente te denuncian por cualquier cosa", finalizó.