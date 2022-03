Luis Valdez, secretario general de la Alianza Para el Progreso (APP). | Fuente: Andina

Esta mañana, en diálogo con Ampliación de Noticias, el excongresista y secretario general de Alianza Para El Progreso, Luis Valdez, se pronunció con respecto al comportamiento de su bancada en el voto de confianza al gabinete liderado por Aníbal Torres.

“Estoy apenado y sorprendido con respecto a esta división de la posición de Alianza Para El Progreso. Habíamos manifestado una posición de no otorgarle la confianza al gabinete Torres, no porque tengamos una posición subjetiva o malintencionada en contra del Gobierno, sino porque sus actitudes, gestos y decisiones han sido desacertados. Ahí está a la vista la elección del ministro de Salud, por ejemplo, que no tiene el expertise ni la capacidad, que de repente puede ser buen ciudadano pero eso no es suficiente, no alcanza para gerencia, dirigir un sector con todos los problemas que ya conocemos”, señaló.

Con respecto al congresista Eduardo Salhuana, quien se abstuvo en la votación de confianza del actual gabinete, Valdez indicó que será citado el martes siguiente al Comité Político de APP.



“Debe asistir como vocero de la bancada para que explique cuál ha sido su posición y en todo caso su cambio de posición. Entendemos que como institución no lo podemos obligar, pero por lo menos estamos en el derecho de pedirle una explicación y él tendrá que sustentar de manera firme y coherente, pero también APP necesita y merece esta explicación y unas disculpas públicas”, indicó.

Inversión pública paralizada

Finalmente, con respecto a las últimas declaraciones del presidente del Banco Central, Julio Velarde, con respecto al descenso en la inversión pública, Valdez indicó que esta se ha paralizado en varios sectores.

“Ya lo dijo ayer don Julio Velarde, que es uno de los funcionarios del que muchos peruanos nos sentimos orgullosos y tenemos que cuidarlo, pero esas alertas y alarmas que ha presentado tiene que exigirle al Gobierno encontrar un norte. Está claro se ha paralizado la inversión pública (como obras de reconstrucción en el norte que no han empezado)”, señaló.

NUESTROS PODCAST

Julio Velarde: Si queremos crecer económicamente se necesita un sector público que esté preparado - Entrevistas ADN

El presidente del BCR, Julio Velarde, comentó a RPP las proyecciones para la economía peruana y el impacto que tienen la designaciones de funcionarios públicos.