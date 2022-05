María del Carmen Alva cuestionó declaraciones de Pedro Castillo | Fuente: Foto: Congreso / Video: RPP Noticias

La presidenta del Congreso, María del Carmen Alva, cuestionó la polémica frase que dio el presidente de la República, Pedro Castillo, en Huaral, quien señaló que la hambruna afectará "a los ociosos". La titular del Parlamento señaló que "los únicos ociosos están en el Ejecutivo donde se cambian ministros todos los meses".

"El pueblo peruano no es ocioso, presidente y ministros. Acá los únicos que son ociosos es el Ejecutivo que no hace nada por el pueblo y que cambian de ministros todos los meses, que no trabajan nada y que lo único que hacen es recorrer el país haciendo sesiones descentralizadas, gastando plata que no llega a ningún compromiso", dijo.

Recientemente, el presidente de la República, Pedro Castillo, se pronunció durante un evento público en el Norte Chico sobre la crisis alimentaria que alertaron instituciones mundiales como la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).

"Hoy la hambruna les va a dar solamente a los que no trabajan, a los ociosos. Y como somos un pueblo trabajador, yo creo que vamos a ganarle a la hambruna. Vamos a ganarle a esta hambre que viene azotando no solamente al país, sino a nivel mundial", dijo durante la entrega de 180 toneladas de "Guano de las islas para la agricultura familiar 2022" en favor de los agricultores del valle de Chancay-Huaral como parte de la Segunda Reforma Agraria.

Pedro Castillo señaló que el Gobierno destinará un presupuesto de mil millones de soles para la adquisición de fertilizantes que coberture al agro nacional. Además, destacó la importancia de que el país cuente con un Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación para promover la industrialización.



También subrayó que "a través del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego se capacitará a los agricultores y se garantizarán las vías de comunicación en los centros poblados para que el producto de los agricultores llegue a todos los mercados y así asegurar la alimentación de los peruanos".

