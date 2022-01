María del Carmen Alva, presidenta del Congreso | Fuente: Foto: Congreso / Video: RPP Noticias

La presidenta del Congreso, María del Carmen Alva, atribuyó al Poder Ejecutivo y a mensajes de un grupo de parlamentarios de Juntos por el Perú y de Perú Libre la desaprobación del 52 % que mantiene, según una reciente encuesta de Ipsos.

"No hay ningún Congreso popular en ninguna parte del mundo y ha habido mensajes constantes y ataques del Ejecutivo y de los mismos congresistas de varias bancadas, de Juntos por el Perú, de Perú Libre, que dicen que les da vergüenza estar en el Congreso y que no estamos trabajando, cuando serán ellos los que no trabajan", indicó.

"A ningún Ejecutivo le gusta el Congreso porque el Congreso fiscaliza, tiene que cumplir con su función de control político y nosotros somos los que decimos qué pasa y qué no", agregó.

De acuerdo al último sondeo realizado por la encuestadora Ipsos para El Comercio, la desaprobación del presidente Pedro Castillo pasó de 58 % en diciembre a 60% en enero, reduciendo su aprobación en tres puntos porcentuales respecto al mes anterior.

Según la medición, la mayor desaprobación al jefe del Estado se concentra en Lima (79%), mientras que en la región norte del país, la aprobación es menor (33%). Además, el mayor rechazo al mandatario está en el sector A (93%), mientras que su mayor aprobación (48%) está en el sector E.

"No estamos modificando la Constitución"

En otro momento, María del Carmen Alva expresó su confianza en que el pleno apruebe el predictamen de insistencia, presentado por la Comisión de Constitución, sobre la autógrafa de ley mediante la cual se establece que las reformas constitucionales sometidas a referéndum sean aprobadas previamente por el Parlamento.

En entrevista con RPP Noticias, Alva Prieto rechazó las declaraciones del ministro de Justicia, Aníbal Torres, quien cuestionó esta decisión y advirtió un intento de recortar el derecho fundamental de los ciudadanos para participar directamente de un referéndum. Como se sabe, la norma había sido observada por el Gobierno del presidente Pedro Castillo.

"De ninguna manera. Yo cada día me sorprendo más de las declaraciones del ministro de Justicia, que se supone que es un hombre de leyes y no entiendo qué le pasa. Acá nadie limita ningún derecho al referéndum, y esto no tiene nada que ver con lo que está diciendo. Esto es simplemente lo que existe y está en la Constitución", señaló.

"Es simplemente interpretar lo que ya está: que cualquier tema de referéndum para la modificación de una Constitución, sea total o parcial, pasa necesariamente por el Congreso, y eso está en el artículo 206. No entiendo cómo pueden tergiversar las cosas, informar mal, un ministro de Justicia, pero ya estamos acostumbrados a sus declaraciones", agregó.

Sobre la advertencia de la presidenta del Consejo de Ministros, Mirtha Vásquez, sobre una presunta inconstitucionalidad de esta medida, la titular del Parlamento recordó que el propio Jurado Nacional de Elecciones ha desestimado este argumento, así como otros abogados constitucionalistas.

"Yo quisiera exhortar al Ejecutivo a que sean más serios, y lo vuelvo a decir, que sean responsables en sus declaraciones porque no pueden inventar un nuevo Derecho o decir algo que no dice la Constitución. Nosotros no podemos ir más allá, no estamos modificando. Esto no es una reforma constitucional, no estamos modificando lo que dice la Constitución, estamos reafirmando lo que dice la Constitución", anotó.

"Que quede claro a toda la población: acá no hay ningún límite del derecho a hacer un referéndum. Ya está claro que solamente en casos de reforma constitucional tiene que pasar por el Congreso sí o sí. Ya hemos dicho que la Asamblea Constituyente que quieren hacer algunos congresistas, y que vienen en mensajes del Ejecutivo, es ilegal, eso es lo que es inconstitucional, sería un golpe de Estado y eso es lo que nosotros desde el Congreso no vamos a permitir", añadió.

Newsletter Todo sobre el coronavirus

La COVID-19 ha puesto en alerta a todos. Suscríbete a nuestro newsletter Todo sobre el coronavirus, donde encontrarás los datos diarios más relevantes del país y del mundo sobre el avance del virus y la lucha contra su propagación.

NUESTROS PODCASTS:

- ‘Espacio Vital’: ¿En qué se parecen el fútbol y el coronavirus? El Dr. Elmer Huerta responde: