El presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso de la República, Ernesto Bustamante, envió un oficio con la "protesta formal por maltrato e intromisión en asuntos internos del Perú" ante Pau Marí-Klose, diputado Presidente de la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso de los Diputados del Reino de España.



A través del documento N° 506-2021-2022, Ernesto Bustamante recordó que el 1 de diciembre, una delegación del parlamento peruano, encabezada por la presidenta del Congreso, María del Carmen Alva; junto al congresista Wilson Soto y su persona realizaron una "visita protocolar y de cortesía" en la sede del Congreso de Diputados. A la reunión, indicó, fueron acompañados por el ministro del servicio servicio diplomático peruano encargado de la Embajada de Perú en España, Eduardo Pérez del Solar.



"Mediante la presente comunicación en primer lugar deseo agradecerles por la amable deferencia de habernos recibido con cordialidad y luego habernos permitido reunirnos con los integrantes de la Comisión de Asuntos Exteriores y los señores diputados voceros", precisó.



Sin embargo, Ernesto Bustamante expresó su protesta por el "maltrato conferido" a María del Carmen Alva por el diputado Antón Gómez Reino (Podemos).



"Durante la reunión interrumpió a nuestra presidenta, al inicio de su segunda intervención, de manera grosera y ruda para decir que él no debía ser tratado de 'amigo' pues de forma reitereda descortés y abusiva señaló no serlo y que solicitaba ser tratado 'de acuerdo a su investidura'. Ello, en mi opinión, constituyó un agravio inaceptable", señaló.



"No lo autoriza a mentir"

Ernesto Bustamante afirmó que el diputado Gómez Reino expresó juicios valorativos "en tono agresivo contencioso"-nada compatibles con la educación, diplomacia y el tino que debe usarse en diálogos con autoridades de países amigos-relacionados a la amplia explicación que ofreciera la presidenta del Congreso respecto de los detalles de la situación política del Perú.

"Acto seguido, yo expresé mi oposición y protesta por el comportamiento del diputado Gómez Reino y, como usted recordará, mi posición coincidió con la que por lo menos otros tres diputados presentes en la reunión expresaron condenando las palabras y el tono del diputado Gómez Reino. Luego, usted interrumpió el debate y, en lugar de reprimir el comportamiento agresivo del diputado Gómez Reino ante autoridades extranjeras invitadas a España, no dio pase al pedido de establecer una tertulia hecho por uno de los diputados españoles", dijo.

Además, Ernesto Bustamante aclaró que tras la visita contempló elevar una nota de protesta de manera inmediata, pero señaló que no lo hizo para evitar crear un incidente diplomático que prefirió dejar pasar dado el nivel de amistad entre nuestros países. Además, sostuvo que decidió considerar el comportamiento del diputado Gómez Reino como un "exabrupto pasajero".



"Luego de que retornáramos al Perú, el diputado Gómez Reino ha ofrecido múltiples declaraciones a medios de prensa escrita y televisiva del Perú y usando las redes sociales, atacando a la presidenta del Congreso de la República del Perú, acusándola falsamente de haber solicitado apoyo para destituir (vacar) al presidente de la República y de haber llamado ilegítimo al gobierno del presidente Castillo y otras falsedades. Como le consta a usted y a todos los que estuvimos presentes en dicha reunión, ello no fue así. Lo que hizo la señora presidenta del Congreso del Perú fue explicar la tensa situación política interna de nuestro país para beneficio y conocimiento de los colegas españoles presentes. Si el diputado Gómez Reino tiene problemas de audición o de comprensión de lenguaje, ello no lo autoriza a mentir", expresó.

"Extrema y profunda protesta"

Finalmente, Ernesto Bustamante aseguró que tomó conocimiento de que el diputado Gómez Reino persiste en su intención de entrometerse en temas internos del Perú y ha presentado una Proposición No de Ley o Moción para que la Comisión de Asuntos Exteriores presente ante el Pleno del Congreso de Diputados una exhortación a que el Gobierno del Reino de España exprese una posición de supuesto apoyo al Gobierno del Perú, adoptando en su exposición de motivos "la falsa narrativa ya expresada por el diputado Gómez Reino en clara intromisión en asuntos políticos internos del Perú".

"Desde ya, me permito expresar, señor presidente, mi extrema y profunda protesta y oposición al progreso de la Proposición No de Ley o Moción en nombre del Grupo Parlamentario Confederal Unidos Podemos-En Comú Podem-Galicia En Común, que pretender tratar a la República del Perú cual si fuese una colonia y no una nación soberana e independiente.", manifestó.

