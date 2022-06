María del Carmen Alva, titular del Congreso de la República. | Fuente: Congreso de la República

La titular del Congreso, María del Carmen Alva, descartó postular nuevamente a la presidencia del Parlamento.



"No está en mi agenda. Nunca he pensado en eso, así que no sé, la verdad, de dónde ha salido ese tema. Lo he dicho en otras entrevistas y el viernes también en el Congreso. Eso no está en mi agenda", dijo.



María del Carmen Alva, de la bancada de Acción Popular, hizo votos para que la próxima Mesa Directiva, que será elegida el 26 de julio, continúe trabajando en búsqueda de consensos y por el bien del país.



"Hemos aprobado proyectos de ley de todas las bancadas, y casi todas se aprobaron por unanimidad. Tiene que seguir con ese trabajo responsable, buscar consensos y aprobar proyectos de ley a favor de la población", indicó.

"No va a la reelección"

Karol Paredes, vocera alterna del grupo parlamentario Acción Popular, confirmó también que desde su bancada no están pensando en la reelección de María del Carmen Alva en la presidencia del Legislativo.



"No sé de dónde sacan este tema, definitivamente ella (Alva) no va a la reelección. Además, como bancada nosotros no estamos pensando ni hemos pensado en su reelección", refirió.



Además, explicó que aún no han definido cuál va a ser el nivel de participación de Acción Popular en las próximas elecciones para la Mesa Directiva del Parlamento.



"Eso se definirá más o menos entre la primera, la segunda semana, o de repente hasta la tercera semana de julio. Ahora estamos todos concentrados en que se termine la legislatura bien hasta el 8 de julio y luego se verá qué es lo que pasa", agregó.