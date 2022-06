El titular de Cultura considera que la Comisión de Fiscalización tiene que actuar dentro del marco de sus funciones | Fuente: Andina

El ministro de Cultura, Alejandro Salas, aseguró que el mandatario Pedro Castillo es el primer interesado en saber cómo van las investigaciones en su contra y expresó que lo que corresponde es que el país sepa la verdad "en cuanto corresponde al presidente".

“El presidente Pedro Castillo es el primer interesado en que las situaciones en las que se le mencionan, se investiguen. Creo que la Comisión de Fiscalización del Congreso tiene que actuar dentro del marco de sus funciones, con independencia y la objetividad que corresponde. Creo que más allá del ámbito político, lo que corresponde es que, el país sepa la verdad, en cuanto corresponde al presidente. Esa buena voluntad y predisposición es importante”, indicó Salas Zegarra.

Alejandro Salas manifestó también que existe el compromiso del Gobierno de luchar contra la corrupción y, por ello, confía en el trabajo que viene realizando el Ministerio del Interior. Sobre el exministro Juan Silva, señaló que próximamente se conocerán resultados sobre su búsqueda.

"Las responsabilidades penales son personales, quien comete un error tiene que dar cara a la justicia y llevar un debido proceso. Lo que debe pasar es que el señor se presente y si no se presenta, ya el ministro del Interior ha dicho que en las próximas horas va a haber algunos resultados”, agregó.





Su presencia ante el Congreso en duda

Benji Espinoza, abogado del presidente Pedro Castillo, resaltó que el mandatario respondiera todas las preguntas que le formuló la Fiscalía. Sin embargo, señaló que aún evalúan si acuden a la citación de la comisión de Fiscalización porque en dicho grupo de trabajo "no buscan la verdad".

Espinoza le recomendó al presidente Pedro Castillo no estar frente a una comisión "que busca atacarlo" en el caso de Sarratea.

"Yo lo que le recomendaría al presidente es no exponerse frente a una comisión que lo que busca es atacarlo. ¿Para qué la exposición? no es necesario, ellos buscan atacarlo. Si pretender imponer al presidente no lo vamos a tolerar", advirtió el abogado en una entrevista brindada a RPP.

El presidente de la República, Pedro Castillo, acudió la semana pasada a la citación de la Fiscalía de la Nación y señaló que tiene "toda la predisposición" para continuar asistiendo a las diligencias fiscales del Ministerio Público.

La diligencia forma parte de la investigación preliminar en la que también están incluidos el exministro de Transportes y Comunicaciones, Juan Silva, y a un grupo de congresistas de Acción Popular, denominado ‘Los niños’, quienes integrarían una presunta organización criminal, la cual estaría liderada por el mandatario.

