Presidenta del Congreso anunció medidas tras audios difundidos. | Fuente: Foto: Congreso / Video: RPP Noticias

La presidenta del Congreso, María del Carmen Alva, informó que va a denunciar a los que sean responsables, a través de una investigación penal, de la difusión de audios con conversaciones suyas que le ha generado críticas en los últimos días y una reciente denuncia ante el fiscal de la Nación.

"Los días 3 y 6 de junio se difundieron audios claramente manipulados y alterados con conversaciones privadas en las que participo. Como ya lo mencioné, quiere expresar mi rechazo y condena a estas prácticas ilegales que tienen la intención de perjudicar mi gestión, mi imagen política, pero también la imagen del Congreso de la República".

"Ante la difusión de estos audios manipulados, voy a proceder a presentar una denuncia penal ante el Ministerio Público contra los que resulten responsables por el delito de violación del secreto de las comunicaciones en la modalidad de interferencia telefónica, tipificado en el artículo 162 del Código Penal", agregó.

Al inicio de la sesión del Pleno del Congreso, la titular del Parlamento informó que también solicitará un peritaje de estos audios. Agregó que aún con la manipulación de estos audios para presentarlos fuera de contexto, sus expresiones en conversaciones privadas con sus colegas congresistas han sido siempre para defender el Parlamento.



"Sin perjuicio de la denuncia penal que interpondré, voy a solicitar un peritaje de parte sobre los respectivos audios con la finalidad de demostrar que han sido manipulados. Nada de lo que se dice en los audios mencionados tienen contenido ilegal, ni van en contra de la institucionalidad ni menos de la imagen del Congreso".

"Como se sabe, desde hace meses el proceso político peruano ha tenido ciertas particularidades, y una crisis innegable a partir de posiciones y declaraciones expresadas desde el Poder Ejecutivo", añadió.

Sobre la referencia a las Fuerzas Armadas, precisó que fue para expresar la seguridad que ellas no avalarían un cierre inconstitucional del Congreso. Finalmente, reiteró su respeto a las Fuerzas Armadas, que no son deliberantes y están subordinadas al poder constitucional, algo que jamás puso e

"Es sumamente extraño que la difusión de estos audios se haya dado en la víspera de la fuga del exministro de Transportes. Hay quienes han preferido levantar críticas y sospechas con respecto a mis conversaciones sin mencionar absolutamente nada con respecto a evidencias que sí son cuestionables y que merecen el repudio nacional", comentó.

María del Carmen Alva fue denunciada



Recientemente, María del Carmen Alva fue denunciada penalmente ante la Fiscalía de la Nación por el presunto delito de atentado contra los poderes del estado y el orden constitucional, en la modalidad de conspiración para una rebelión, sedición o motín, de acuerdo al código penal.

La denuncia fue presentada por el abogado César Ortiz Leandro Inocencio. Esto tiene que ver con los audios presentados con respecto a un escenario en el que se plantearía la vacancia del presidente Pedro Castillo y la posibilidad de que Alva sea presidenta de transición.

En el audio en mención, la actual presidenta del Congreso señala lo siguiente:

"Si Pedro Castillo es retirado del cargo, el actual parlamento no tiene que desaparecer y que se puede promover una campaña para difundir la interpretación de constitucionalistas a favor de que las elecciones sean solo presidenciales y no generales. (…) Nosotros vamos a sacar solo al presidente. Hay una diferencia. El pueblo está con nosotros, no está con Castillo".

Cabe mencionar que, a través de su cuenta personal de Twitter, la presidenta del Congreso rechazó y condenó la difusión del segundo audio.

"Está fuera de contexto y editado. Conversaciones basadas en el debate constitucional, con referencia a las FFAA es porque ellas no avalarían un potencial cierre inconstitucional del Parlamento", escribió la titular del Legislativo.

