María del Carmen Alva, presidente del Congreso. | Fuente: Congreso

La presidenta del Congreso, María del Carmen Alva, dijo este lunes que la propuesta del presidente Pedro Castillo de enviar un proyecto de ley al Parlamento para la realización de una consulta popular sobre una Asamblea Constituyente "es inviable" y quienes lo propongan podrían ser denunciados constitucionalmente.

En declaraciones a la prensa, Alva dijo que varios especialistas han declarado que la propuesta del mandatario es inconstitucional y subrayó que el gabinete ministerial tiene entre sus integrantes a cinco abogados que tendrían que refrendar esa iniciativa.

"Además tenemos a cinco ministros que son abogados, el premier (Aníbal Torres) ex decano (de la facultad de derecho de San Marcos) y tenemos a un expresidente del Tribunal Constitucional, al canciller (César) Landa, dudo mucho que firme ese proyecto de ley", dijo.

Alva consideró que la propuesta de Castillo "es una distracción" que tiene como objetivo final cerrar el Congreso, lo que -aseguro- es la intención de el gobierno desde el inicio de su gestión.

"Aquí nadie es ingenuo, sabemos bien lo que quiere, desde el primer día se sabía que el objetivo era cerrar el Congreso", dijo y aludió a las recientes exabruptos del presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, como parte de las maniobras de distracción para atentar contra el legislativo.

"El discurso ha estado ahí siempre, le digo a la población, no se dejen engañar, este Ejecutivo siempre ha querido cerrar el Congreso", afirmó.

Alva dijo que el Parlamento dio el voto de confianza todos los gabinetes del gobierno de Castillo, porque de lo contrario "ya no existiría Congreso [...] habría desaparecido en septiembre o octubre" con el uso de la cuestión de confianza.

Además, dijo que la gestión de Castillo busca trasladar al Congreso la responsabilidad del "desgobierno" en el que se encuentra el país, para justificar su cierre.

"Nos están echando a nosotros la culpa de su incapacidad. El discurso de ellos es que no pueden trabajar porque nosotros no los dejamos. De todas las ineptituddes nos hechan la culpa, pero el pueblo peruano no es tonto ni ingenuo y se da cuenta y sabe que este señor (Pedro Castillo) no está preparado para gobernar. No es culpa nuestra los ministros no idoneos", manifestó.