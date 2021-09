María del Carmen Alva, presidenta del Congreso. | Fuente: Andina

Esta mañana, en diálogo con Ampliación de Noticias, la actual presidenta del Congreso, María del Carmen Alva, se mostró en contra de la propuesta de Acción Popular de cremar los restos de Alberto Fujimori y Vladimiro Montesinos cuando estos fallezcan en prisión.

“Ningún proyecto de ley se puede hacer con nombre y apellido. Eso será un tema que discutirá la Comisión de Justicia. No he escuchado que vaya a salir un proyecto de ley de la misma bancada, he entendido que va a salir de la Comisión de Justicia”, mencionó.

Cabe recordar que el parlamentario de Acción Popular, Ilich López, señaló que presentaría esta iniciativa junto a sus colegas de bancada. “El dictamen que se aprobó en el Congreso, en su texto sustitutorio, no incluía los delitos de lesa humanidad, genocidio, violación de derechos humanos y secuestro, que implica su aplicación para cuando fallezcan personas como Vladimiro Montesinos y Alberto Fujimori. Por ello, se va a presentar un proyecto de ley para estos casos”, expresó.

PRIORIDAD AL SECTOR SALUD

Desde Trujillo, la presidenta del Congreso también expresó la necesidad de que el Gobierno de Pedro Castillo priorice al sector salud, a puertas de una posible tercera ola de la COVID-19.

“El Ejecutivo tiene que entender que le tienen que dar prioridad al sector salud. Seguimos pasando por esta pandemia y ya lo dijo además el presidente que el objetivo de este gobierno era invertir en salud, esperemos que así sea”, comentó y agregó que se debe trabajar en consenso con el pueblo.

“Espero que el Poder Ejecutivo se esté organizando. Al final, quien se ve afectado es el pueblo que tanto les interesa a ellos. (…) El presidente tendrá su estilo de gobernar, hay gobernantes que están más con la prensa. Espero que su silencio no sea para que no tome decisiones, espero que tome las decisiones correctas”, agregó.



