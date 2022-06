María del Carmen Alva sobre audio filtrado: "Quieren desviar la atención, no nos dejemos engañar"

María del Carmen Alva, presidenta del Congreso. | Fuente: Congreso

La presidenta del Congreso, María del Carmen Alva, dio una conferencia de prensa esta viernes luego de que se difundiera un audio en el que se le escucha decir que en el caso de que Pedro Castillo sea vacado del cargo de presidente de la República, solo se convocaría a una elección presidencial, y no a un sufragio general, pues el Congreso permanecería en funciones.



"Quieren desviar la atención, no nos dejemos engañar, ya no estamos para épocas montesinistas o de audios que quieren cambiar las cosas de un día para otro", dijo

Alva dijo que le extraña que salga un audio con su voz, al día siguiente que se revelará la transcripción del audio de una conversación entre el encarcelado empresario Zamir Villaverde y el exministro de Trabajo, Juan Silva, como parte de un documento de fiscalía que probaría un presunto soborno.

"Me extraña sinceramente que hoy en la mañana salga un audio chuponeado no sé por quien o por quienes [...] sale un audio mio en el que estoy explicando que es lo que dice el artítculo 115 de la Constitución", dijo en alusión a la norma constitucional sobre los procedimientos en el caso de vacancia presidencial.

La presidenta del Congreso dijo que en el audio, grabado entre septiembre y octubre de 2021, responde a la consulta de una persona sobre si debería convocar a elecciones presidenciales o elecciones generales si el presidente es destituido, un tema que, señaló, era discutido por "todas las tiendas políticas" y la prensa.

No obstante, afirmó que siempre manifestó que la vacancia presidencal no estaba en la agenda. "Esa siempre fue mi posición, Eso se nota que le estoy respondiendo a alguien para que entienda como sería".

¿Qué dijo María del Carmen Alva en el audio?

“Nosotros vamos a sacar solo al presidente. Hay una gran diferencia. El pueblo está con nosotros, no está con Castillo. estamos mil veces mas arriba. El mismo García Belaunde y mucho constitucionalistas han dicho que son elecciones presidenciales que el Congreso no se va. Nosotros sacaremos un informe con Patricia Juárez que iba a sacar una ley de esa manera. ya lo tiene listo Nosotros no tenemos que desaparecer”,

“Nosotros hacemos la campaña de que García Belaunde ya lo ha dicho, Fernán Altuve (…) es decir todas las constitucionalistas. Natale Ampimo tambien, y tranquilos. Eso lo hemos hablado con la Comisión de Constitución con (Gladis) Echaiz, (Adriana) Tudela con (Patricia) Juárez y con (Nano) Guerra García. Si la circunstancias se da que yo tengo que asumir y convocar a los seis y ochos meses (elecciones) lo hago como presidenta del Congreso, pero yo regreso a ser congresista, ni siquiera me quedo o me voy, ya me lo ha explicado la Juárez y toda esa gente ”.