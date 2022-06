Presidenta del Congreso participó en una actividad durante su Semana de Representación | Fuente: Foto: Congreso / Video: RPP Noticias

La presidenta del Congreso, María del Carmen Alva, consideró que la salida a la crisis política que vive el país es la renuncia del presidente Pedro Castillo. Durante una visita de trabajo en Cusco, dijo que si los congresistas tienen que renunciar para que se vaya el mandatario, lo harán porque "no se aferran al cargo".

"Solamente hay una solución: la renuncia del presidente Castillo, ha cometido dos errores. Él no está capacitado, lo ha dicho, que nadie le había enseñado a ser presidente, y no se reúne de gente que lo ayude a ser presidente, entonces está muy mal asesorado", señaló al diario Correo desde Cusco durante una actividad por la Semana de Representación.



Sobre un adelanto de elecciones, insistió en que, si esto es una medida para concretar la salida del jefe de Estado, "nos vamos todos". "En el Congreso nadie se aferra a su curul, nosotros lo que queremos hacer son reformas, (…) pero hay que ver que el adelanto de elecciones lo tendría que convocar el Ejecutivo, pero me temo que no convocaría a nada", dijo.

Recientemente María del Carmen Alva descartó postular nuevamente a la presidencia del Parlamento.



"No está en mi agenda. Nunca he pensado en eso, así que no sé, la verdad, de dónde ha salido ese tema. Lo he dicho en otras entrevistas y el viernes también en el Congreso. Eso no está en mi agenda", dijo.



María del Carmen Alva, de la bancada de Acción Popular, hizo votos para que la próxima Mesa Directiva, que será elegida el 26 de julio, continúe trabajando en búsqueda de consensos y por el bien del país.



"Hemos aprobado proyectos de ley de todas las bancadas, y casi todas se aprobaron por unanimidad. Tiene que seguir con ese trabajo responsable, buscar consensos y aprobar proyectos de ley a favor de la población", indicó.









NUESTROS PODCASTS:

- ‘Espacio Vital’: ¿En qué se parecen el fútbol y el coronavirus? El Dr. Elmer Huerta responde: