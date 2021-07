María Teresa Cabrera: Resolución del PJ sobre elección de magistrados del TC constituye "delito de prevaricato"

María Teresa Cabrera, congresista de Podemos Perú | Fuente: RPP

La congresista de la bancada Podemos Perú, María Teresa Cabrera, aseguró este jueves que constituye "delito de prevaricato" la resolución del Poder Judicial que suspende la elección de magistrados del Tribunal Constitucional en el Congreso de la República.



"Me reafirmo que esta resolución constituye delito de prevaricato circunscrito en el númeral 418 del Código Penal porque es manifiestamente contraria al texto de la ley", indicó la exmagistrada del Poder Judicial en entrevista con el programa Ampliación de Noticias.



María Teresa Cabrera explicó que de acuerdo al artículo II de la Ley orgánica del Poder Judicial y la Ley 29277 los jueces son autónomos e independientes al emitir sus decisiones jurisdiccionales. Sin embargo, la legisladora aclaró que "estos articulados y estos cuerpos normativos" dicen 'con sujeción a la Constitución'.



"Entonces, si tú no respetas la Constitución cometes delito de prevaricato y eso justifica precisamente el porqué la OCMA abrió investigación a la jueza", dijo la parlamentaria.



La parlamentaria insistió en que la decisión judicial que suspende la elección de magistrados del Tribunal Constitucional es "contraria a ley" porque de acuerdo al artículo 93 de la Constitución el Congreso de la República no está sujeto a mandato imperativo.



"Y también porque el artículo 201 de la Constitución faculta y señala que son atribuciones exclusivas y excluyentes del parlamento elegir al Tribunal Constitucional. Un Tribunal Constitucional que ya está deslegitimado porque tienen más de dos años seis de sus miembros vencidos y eso no es correcto", indicó.



Además, María Teresa Cabrera cuestionó que la resolución de la medida cautelar haya sido admitida equivocadamente porque no se tuvo en consideración que la parte demandante no tiene legitimidad para obrar.



"Porque en los procesos de amparo, y eso está en el artículo 37 del Código Procesal Constitucional, la persona que recurre a la tutela constitucional tiene que verse afectada por el hecho. Esta persona que ha interpuesto no tiene no ha participado en el concurso en nada", afirmó.







NUESTROS PODCAST



