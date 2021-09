Martha Moyano exhortó a impedir el entierro del cabecilla terrorista Abimael Guzmán para evitar la construcción de mausoleo ilegal. | Fuente: Congreso/Andina

La congresista de Fuerza Popular, Martha Moyano, solicitó este lunes, a nombre de la Federación Nacional de Víctimas del Terrorismo, que el Ministerio Público muestre el cadáver del cabecilla terrorista Abimael Guzmán para comprobar que efectivamente falleció el líder de Sendero Luminoso.



En el programa Ampliación de Noticias, la parlamentaria consideró que el Estado peruano debe reaccionar en favor del derecho de las víctimas del terrorismo y atender su pedido por tratarse del fallecimiento de un "sanguinario". Además, exhortó a impedir el entierro de Abimael Guzmán para evitar la construcción de mausoleo ilegal.



"Al surgir la noticia, de inmediato por supuesto, la Federación Nacional de Víctimas del Terrorismo fue hacia la Base Naval del Callao, estuvieron ahí algunas, dieron declaraciones y se dejó como pedido es que por favor se muestre el cadáver", dijo Martha Moyano.

"No me pueden impedir ingresar"

La hermana de María Elena Moyano, dirigenta social que fue asesinada por Sendero Luminoso en 1992 en Villa El Salvador, aseguró que se dirige esta mañana a la morgue del Callao para intentar ingresar al local y poder observar el cadáver del cabecilla terrorista Abimael Guzmán.



"Ahorita estoy yendo para allá, camino a la morgue, no me pueden impedir ingresar por dos cosas: primero, soy parlamentaria; segundo, soy parte de las víctimas, y las víctimas que están en la puerta no pueden ingresar y no las dejen ingresar", afirmó Martha Moyano.



Además, indicó que el Congreso de la República no tuvo el reflejo inmediato sobre la muerte de Abimael Guzmán y consideró que la presidenta del Congreso, María del Carmen Alva, debería convocar un pleno para la conformación de una comisión parlamentaria que ingrese a la morgue. Sin embargo, aclaró que a mediodía se cumple el plazo para la entrega del cadáver.

"Pésima" reacción del Ejecutivo



Asimismo, Martha Moyano calificó de "pésima" la reacción del Ejecutivo sobre la muerte de Abimael Guzmán y criticó que el presidente de la República, Pedro Castillo, y el premier Guido Bellido solo se pronunciaron a través del Twitter.



"El señor Castillo, lo que debió hacer de inmediato, es dar un mensaje y dar tranquilidad, a la ciudadanía y sobre todo a las víctimas, darles una tranquilidad y decirles que efectivamente eso ocurrió y que se iban a dar los protocolos que correspondan, pero no le interesó y continuó con sus visitas y viajes al interior", expresó.



