El congresista Otto Guibovich, vocero de Acción Popular, reconoció que hay una división al interior de su bancada sobre la nueva moción de vacancia presidencial, por lo que sus integrantes votarán en libertad sobre este pedido. Semanas atrás, cuando se presentó el primer pedido, esta bancada votó en contra de remover al presidente Martín Vizcarra.

"Yo voy a emitir el voto que considero, no dependiendo de lo que vote otro. En Acción Popular hemos discutido intensamente el tema y no hemos tenido un consenso absoluto, pero sí mayoritario (…) En la moción encontramos hechos lamentables que involucran al presidente, ante lo cual no podemos cerrar los ojos. Yo voy a votar a favor", mencionó.

Durante su intervención ante el Pleno del Congreso, Guibovich cuestionó que se pretenda utilizar como argumento en contra de este pedido una presunta afectación a la gobernabilidad del país, al igual que la cercanía a las elecciones generales. "Esa es una falacia. Podría faltar un día, pero no podríamos rehuir a nuestra responsabilidad de control político", señaló.

De igual modo, Guibovich recordó que en la presente sesión del Pleno del Congreso solo se admitirá o no la moción de vacancia presidencial, mas no si el presidente Vizcarra deja el cargo. Además, cuestionó que se pretenda afirmar que hay una manipulación a los congresistas que, como él, está a favor de que este trámite prospere.

Esta tarde, el congresista José Vega Antonio, vocero de la bancada de Unión por el Perú (UPP), destacó la importancia de que se apruebe la moción de vacancia presidencial presentada por parlamentarios de varias bancadas. Durante la sustentación de este pedido, el congresista cuestionó al presidente Martín Vizcarra por referirse a "fuerzas oscuras".

"Siempre mintiendo al país, pretendiendo ocultar las verdaderas razones y motivaciones de lo que representa esta vacancia. Nuestro país y el pueblo está cansado de que nuestra Patria siga siendo gobernada por presidentes corruptos. Tenemos 6 gobiernos, uno de ellos todavía presos, y otros procesados que nos hace levantarnos", dijo al inicio de su presentación.

Asimismo, el vocero de UPP acusó a los congresistas que están en contra de este pedido de "blindar a los corruptos" y los exhortó a "reflexionar" sobre su voto. "Hay colaboradores y testigos que corroboran las coimas que se han generado al hoy presidente de la República, qué más quieren, colegas congresistas", apuntó.

"Un presidente deslegitimado, un presidente comprometido seriamente con actos de corrupción no es garantía para la transparencia del manejo del proceso electoral y que sea limpio el proceso. Un presidente atemorizado, seriamente cuestionado por corrupción, puede torcer la voluntad del pueblo", sentenció.

