Pleno del congreso decidió no vacar al presidente de la República, Martín Vizcarra, por incapacidad moral. | Fuente: Agencia Andina

El pedido de vacancia contra el presidente Martín Vizcarra por “incapacidad moral” no alcanzó los 87 votos necesarios para quitarle el cargo. Fueron 32 votos a favor, 78 en contra y 15 abstenciones, por lo cual la moción de vacancia quedó archivada.



Este pedido se sustentaba en las grabaciones publicadas por el congresista Edgar Alarcón, presidente de la Comisión de Fiscalización del Congreso, entre otras grabaciones que aparentemente muestran que se ocultó información sobre el caso Richard Cisneros. Frente a ello, el Ejecutivo recurrió al Tribunal Constituconal presentando una medida cautelar y demanda competencial, la primera para frenar el proceso; sin embargo, la institución no se la concedió.

En el pleno del Congreso, Martín Vizcarra afirmó que “lo más importante es venir y dar la cara". "Vengo aquí porque soy consecuente con lo que he dicho. No me corro, no lo he hecho y no lo voy hacer ahora”, sentenció.

Pleno del congreso no aprobó la vacancia presidencial por incapacidad moral. | Fuente: Congreso de la República

La votación fue de la siguiente manera:

En contra:

Acate Coronel, Eduardo Geovanni APP Acuña Peralta, Humberto APP Aguilar Zamora, Manuel AP

Alencastre Miranda, Hirma Norma SP Aliaga Pajares, Guillermo Alejandro Antonio SP

Alonzo Fernández, Gilbert Juan FP

Ascona Calderón Walter Yonni FP



Bajonero Olivas, Wilmer Solis AP Barrionuevo Romero, Betto SP

Benavides Gavidia, Walter APP

Burga Chuquipiondo, Ricardo Miguel AP

Campos Villalobos, Rolando AP Carcausto Huanca, Irene APP

Columbus Murata, Diethell FP Combina Salvatierra, Cesar Augusto APP Condori Flores, Julio Fredy APP Contreras Bautista, Cindy Arlette NA Costa Santolalla, Gino Francisco PM De Belaunde De Cárdenas, Alberto PM Dioses Guzmán, Luis Reymundo SP Durand Bustamante, Kenyon Eduardo AP Espinoza Rosales, Rennán Samuel SP

Gonzales Santos, Miguel Ángel PM

González Cruz, Moisés APP Guibovich Arteaga, Otto Napoleón AP

Hidalgo Zamalloa, Alexander APP Huamán Champi, Juan de Dios FREPAP

Inga Sales, Leonardo AP Lazo Villón, Leslye Carol AP Lizana Santos, Mártires FP Lizárraga Houghton, Carolina PM Llaulli Romero, Freddy AP

Meléndez Celis, Fernando APP

Merino López, Omar APP Mesía Ramírez, Carlos Fernando FP

Novoa Cruzado, Anthony Renson AP

Núñez Salas, José Antonio PM Olivares Cortes, Daniel Federico PM Omonte Durand, María Del Carmen APP

Oyola Rodríguez, Juan Carlos AP Palomino Saavedra, Angélica María PM

Pérez Espíritu, Lusmila APP Pérez Flores, Jorge Luis SP Pérez Mimbela, Jhosept Amado APP Pérez Ochoa, Carlos Andrés AP Pichilingue Gómez, Marcos Antonio FP

Pinedo Achaca, Liliana Angélica FP Puño Lecarnaque, Napoleón APP

Quispe Suárez, Mario Javier APP

Rivas Ocejo, Perci APP Rivera Guerra, Walter Jesús AP Rodas Malca, Tania Rosalía APP Roel Alva, Luis Andrés AP

Ruíz Pinedo, Rolando Rubén AP Saavedra Ocharán, Mónica Elizabeth AP Sagasti Hochhausler, Francisco Rafael PM Salinas López, Franco AP

Santillana Paredes, Robertina APP Silupu Inga, María Luisa FP Silva Santisteban Manrique, Rocío Yolanda Angélica FA

Solis Gutiérrez, Zenaida PM Tito Ortega, Erwin FP Tocto Guerrero, Felícita Madaleine SP Troyes Delgado, Hans AP Trujillo Zegarra, Gilmer FP

Valdez Farías, Luis Alberto APP Valer Collado, Valeria Carolina FP Vásquez Becerra, Jorge AP Vásquez Chuquilin, Mirtha Esther FA Vásquez Tan, Grimaldo SP

Verde Heidinger, Marco Antonio APP Vigo Gutiérrez, Widman Napoleón FP Vivanco Reyes, Miguel Ángel FP Yupanqui Miñano, Mariano Andrés SP Zarate Antón, Edward Alexander FP

A favor:

Alarcón Tejada, Edgar Arnold UPP

Apaza Quispe, Yessica Marisela UPP Arapa Roque, Jesús Orlando AP

Ayquipa Torres, Julia Benigna FREPAP

Bartolo Romero, María Isabel UPP

Benites Agurto, Alfredo FREPAP

Cayguaray Gambini, Luz Milagros FREPAP Cayllahua Barrientos, Wilmer FREPAP Céspedes Cárdenas, María Teresa FREPAP Chagua Payano, Posemoscrowte Irrhoscopt UPP Chaiña Contreras, Hipólito UPP Chavarría Vilcatoma, Roberto Carlos UPP Chávez Cossío, Martha Gladys FP

Gonzales Tuanama, César SP

Gutarra Ramos, Robledo Noé FREPAP

Huamani Machaca, Nelly FREPAP

Lozano Inostroza, Alexander UPP

Machaca Mamani, Raúl FREPAP Mamani Barriga, Jim Ali UPP Maquera Chavez, Héctor Simón UPP

Mendoza Marquina, Javier UPP

Núñez Marreros, Jesús del Carmen FREPAP

Oseda Yucra, Daniel FREPAP

Pantoja Calvo, Rubén UPP

Pineda Santos, Isaías FREPAP

Ramos Zapana, Rubén UPP Rayme Marín, Alcides FREPAP Retamozo Lezama, María Cristina FREPAP

Rubio Gariza, Richard FREPAP

Simeón Hurtado, Luis Carlos AP

Vega Antonio, José Alejandro UPP

13. Ayasta de Díaz, Rita Elena FREPAP

Abstención:

Almeri Veramendi, Carlos Alberto PP

Ancalle Gutiérrez, José Luis FA

Bazán Villanueva, Lenin Fernando FA

Castillo Oliva, Luis Felipe PP

Checco Chauca, Lenin Abraham FA Chehade Moya, Omar Karim APP

Flores Villegas, Johan PP Gallardo Becerra, María Martina PP

García Rodríguez, Jaqueline Cecilia PP

Gupioc Ríos, Robinson Dociteo PP

Luna Morales, José Luis PP

Montoya Guivin, Absalón FA

Quispe Apaza, Yvan FA

Sánchez Luis, Orestes Pompeyo PP