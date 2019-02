Carlos Bruce, integrante de la bancada Peruanos por el Kambio. | Fuente: RPP Noticias

El congresista Carlos Bruce cuestionó al partido Peruanos por el Kambio por no apoyar al presidente Martín Vizcarra a pesar de que formó parte de su lista cuando postuló a la vicepresidencia. Bruce reconoció que esta situación ha generado un enfrentamiento con la bancada, donde la mayoría (9 de 11 legisladores) apoya su gestión.

"¿Cómo puede ser que el partido gracias al cual Vizcarra es presidente hoy esté en la oposición? Si ellos han decidido cambiar y no apoyar al candidato que ellos inscribieron en su lista, tienen su derecho, pero la bancada no va a seguir a Peruanos por el Kambio en esta posición de oposición", señaló en RPP Noticias.

El legislador estimó que en poco tiempo esta situación entre el partido y la bancada será "insostenible". Frente a este escenario, el parlamentario consideró que lo que podría pasar es que la bancada asuma su independencia, cambie su nombre para deslindar del partido y deje que Peruanos por el Kambio "tenga la vida institucional que quiera tener".



"El país no puede estar manejado solo por los militantes de un partido, tiene que estar manejado por todos los peruanos que están en la capacidad de sacar el país adelante. Este concepto de que yo capturo el poder y solo mis militantes pueden acceder, no es así. El Estado no es una agencia de empleos y no puede servirte", opinó.

Respecto a la situación de los dos integrantes de la bancada que no han mostrado su respaldo al presidente Martín Vizcarra, Bruce señaló que en las próximas semanas deberán tomar una posición "o la bancada evaluará su permanencia". "Es preferible ser una bancada más pequeña pero más coherente", dijo.