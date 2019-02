Salvador Heresi le responde a Mercedes Aráoz: “Su opinión refleja la incoherencia de quienes están nerviosos”

El congresista le respondió a la vicepresidenta a través de Twitter. | Fuente: Composición

El congresista Salvador Heresi respondió a las declaraciones de Mercedes Aráoz, quien indicó que los miembros del CEN de Peruanos Por el Kambio (PPK) buscan "hacer caer al Presidente" tras la difusión de chats entre el primero, Gilbert Violeta y Jorge Villacorta.

A través de su cuenta en Twitter, el exministro de Justicia señaló que quien quiere traer abajo a Martín Vizcarra es Araóz, actual vicepresidenta de la República.

Ja ja ja @MecheAF y queremos que ud. sea Presidenta. Quien se beneficia con una supuesta caída de Vizcarra? Su opinión refleja la incoherencia de quienes están nerviosos. https://t.co/cVxy3RW0Lt — Salvador Heresi (@SalvadorHeresi) 20 de febrero de 2019

Esta mañana, durante una conferencia de prensa, Mercedes Aráoz se refirió al mensaje en los chats y señaló que "si son ciertos, me preocupan porque muestran una intencionalidad de hacer caer al Presidente, debilitarlo políticamente, deslegitimarlo, hacer que sea ilegítimo su participación en el gobierno". "Si eso es verdad, tenemos que marcar distancias, claramente", dijo a los periodistas. Además, dejó entrever que quienes muestran apoyo a Martín Vizcarra no están involucrados en el chat y no entiende porqué intentan involucrar al mandatario en el supuesto manejos de aportes de campaña.

"Nuestra bancada ha manifestado su apoyo al Presidente, liderado por nuestro vocero Jorge Melendez. No sé quiénes son los miembros del CEN (...) No se cuál es la intención, esta forma de tratar de implicar el nombre del Presidente de la República es infame", señaló.

Los chats

Jorge Villacorta: “Gilbert, otro tema que no es menor, era que, a diferencia tuya, Martín era miembro de la plancha presidencial y como tal tenía acceso más amplio a todos los temas de campaña”.

Gilbert Violeta: “Y una cosa más. Cuando PPK nombra a Martín y Meche (Mercedes Aráoz) vicepresidentes, ellos dijeron que no tenían dinero, pero que tenían contactos, amistades que podían apoyar… Así que no es extraño que sí hayan conocido de algunos donantes (así sean mínimos).

Salvador Heresi: ayer me tocó a mí salir a declarar. Creo que le toca a Jorge.