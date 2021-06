Vizcarra anunció que renuncia al antejuicio. | Fuente: Foto: Archivo Presidencia / Video: RPP Noticias

El expresidente Martín Vizcarra calificó de "zamarros" a los congresistas que el pasado martes aprobaron por mayoría el Proyecto de Resolución Legislativa 6954, que modifica el reglamento del Parlamento y establece una cuarta legislatura en el presente periodo parlamentario.



"Estos zamarros del Congreso quieren hacer modificaciones constitucionales aprobando ahora, y luego en julio nuevamente, sin ningún debate, entre gallos y medianoche. Eso es inaceptable. Señores congresistas, el pueblo peruano no les va a aceptar este tipo de decisiones oscuras que quieren hacer. Nunca en la historia se ha visto una legislatura de un mes. Los peruanos merecemos respeto", cuestionó.

A través de un video publicado en sus redes sociales, el exmandatario señaló que con esta medida los parlamentarios buscan aprobar la bicameralidad. No obstante, consideró que la intención no es fortalecer la democracia, "sino porque quieren regresar como congresistas en la Cámara Alta".

En otro momento, Martín Vizcarra informó que ha enviado un oficio al Congreso de la República para renunciar a su prerrogativa de antejuicio político en el caso de la denuncia constitucional por las presuntas irregularidades en el Ministerio de Cultura al cantante Richard Cisneros, conocido como 'Richard Swing'.

"Señores congresistas, no pierdan tiempo en analizar la denuncia para luego autorizar al Ministerio Público la investigación. Me allano, con eso no quiere decir que acepto los cargos porque en el Ministerio Público vamos a demostrar claramente que no hay nada ilegal de nuestra parte", indicó.

Congreso aprobó establecer una cuarta legislatura

El pleno del Congreso de la República aprobó este martes por mayoría el Proyecto de Resolución Legislativa 6954 que modifica el reglamento del Parlamento y establece una cuarta legislatura en el presente periodo parlamentario.

El citado texto sustitutorio del proyecto de resolución legislativa se aprobó con 75 votos a favor y 33 en contra y fue exonerado de segunda votación. De acuerdo al Proyecto de Resolución Legislativa 6954, la cuarta legislatura inicia el 13 de junio y termina el 16 de julio.

Antes de la votación, la presidenta del Congreso de la República, Mirtha Vásquez, participó en el debate de la citada resolución legislativa y pidió reflexionar a su colegas parlamentarios.Además, señaló que se debe tener mucha consideración a lo que opina el pueblo: "Nos debemos exclusivamente a la voluntad popular".



"Se ha utilizado solo dos veces, pero solo de manera residual y excepcional. La primera el 2000 al 2001 y la segunda nosotros mismos. Este breve Parlamento la autorizó para que nosotros podamos legislar después de un Parlamento disuelto. ¿Es correcto que ahora la volvamos a utilizar cuando es una medida residual que debe pasar por el legislador? Hay que reflexionar. Es verdad es una medida legal, pero toda medida legal no siempre es legítima", sostuvo.

