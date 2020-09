El presidente del Congreso, Manuel Merino, intentó comunicarse, por medio de su edecán, con el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, general EP César Astudillo luego de que se presentaran los audios que comprometen al presidente Martín Vizcarra con el caso ´Richard Swing' y de que esto trajera como resultado la presentación de una moción de vacancia.

Según un reportaje de IDL Reporteros, Astudillo se encontraba de viaje en Madre de Dios cuando recibió la llamada del edecán de Merino, quien le dijo que el presidente del Congreso deseaba conversar con él. Sin embargo, el general respondió que no tenía buena conexión y procedió a colgar y a no responder las llamadas que continuó recibiendo.

Sin embargo, Astudillo no fue el único oficial con el que Merino intentó contactarse. Según IDL, el edecán de Merino llamó al comandante general de la Marina, almirante AP Fernando Cerdán, nuevamente para intentar establecer una conversación con el presidente del Congreso. A diferencia de Astudillo, Cerdán aceptó la llamada.

IDL Reporteros relata que, ya en el diálogo, Merino no tardó en decirle que, "en el marco de la Constitución", se iba a iniciar un proceso que podría terminar con la salida de Martín Vizcarra de la presidencia en referencia a la esperada presentación de la moción de vacancia que se anunció horas después. Según el portal de investigación, Merino esperaba "que el proceso pudiera llevarse a cabo con normalidad".

Tanto Astudillo como Cerdán, jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y comandante general de la Marina, respectivamente, reportaron lo ocurrido al ministro de Defensa, Jorge Chávez. Más tarde, en el Congreso, Manuel Merino pedía a la Fuerza Armada que "guarde tranquilidad".

Tras esto, el ministro de Defensa, Jorge Chávez, expresó su rechazo a la mención a las Fuerzas Armadas que hizo Merino luego de presentar la moción de vacancia contra el presidente Martín Vizcarra.

En declaraciones a RPP Noticias, el titular del Mindef manifestó que dicha mención fue innecesaria debido a que las Fuerzas Armadas se rigen bajo el orden constitucional y que su respaldo es al Presidente de la República.

"Rechazo tajantemente en mi condición de ministro de Defensa la mención de las Fuerzas Armadas hecha por el presidente del Congreso. Ha sido un hecho innecesario. (…) Las Fuerzas Armadas no son deliberantes; sin embargo, se rigen en el orden constitucional y el respaldo es al jefe supremo de las Fuerzas Armadas que es el Presidente de la República", sostuvo.

Tras los cuestionamientos hechos por el ministro de Defensa al presidente del Congreso, este recibió un mensaje del general (r) EP y actual congresista Otto Guibovich, quien es uno de los promotores de la vacancia presidencial. En este intercambio de mensajes, el parlamentario de Acción Popular hace observaciones sobre la pertinencia de la mención a las FF.AA. de parte de Merino y Chávez reitera su postura. IDL Reporteros cita el diálogo de la siguiente manera:

– ¿Las FFAA no pueden ser mencionadas por el presidente del Legislativo? –escribe Guibovich – No lo creo. Yo mañana las mencionaré. Son de la patria [sic].

– Con las disculpas del caso mi Gral –responde Chávez Cresta– El Presidente [sic] del Congreso no puede llamar a los CCGGS [comandantes generales] en este escenario crítico de nuestra nación. Las FFAA no son deliberantes. Se rigen al orden constitucional. No son deliberantes!!! Las Fuerzas Armadas se deben mantener al margen de intereses o de apoyos de uno u otro lado. Tengo la obligación como ministro de proteger la institucionalidad de las FFAA.

– OK –contesta Guibovich, pero prosigue– A los CCGG? No lo he escuchado. Total. No sé si las atacaron – termina, en respuesta a la última parte del mensaje de Chávez Cresta.

– Mi General –retruca el ministro– El Presidente [sic] del Congreso ha llamado por teléfono a los Comandantes Generales y al Jefe del CCFFAA [Comando Conjunto] en relación a este tema. Eso no es correcto. Le digo por que ellos me han comunicado eso.

– OK – es lo que atina a responder Guibovich.

– De la nada no voy a solicitar el respeto a la institucionalidad de las FFAA –remata Chávez Cresta antes de despedirse de Guibovich.