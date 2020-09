El parlamentario dijo desconocer si es que se aprobará la moción de censura en contra de Martín Vizcarra. | Fuente: RPP Noticias

El congresista Rennan Espinoza adelantó a la prensa que ya desde el Congreso se está buscando juntar firmas para presentar una moción de vacancia presidencial en contra de Martín Vizcarra.

"Ya me han comentado que están juntando firmas para la moción de vacancia. Recién la están haciendo para invitar a los demás", dijo.

Sin embargo, el congresista evitó comentar si es que este se sumará al pedido. "El presidente debía reconocer sus errores y mentiras. Bancadas no lo han tomado a bien y por eso están corriendo las firmas. No sé si terminará siendo aprobada", expresó.

Por otro lado, precisó que los audios presentados por Edgar Alarcón se deben de investigar a fondo.

"La Fiscalía tiene que tener en cuenta una investigación. No salgo del desconcierto que siento de haber escuchado al presidente de no haber reconocido nada", agregó.

LOS AUDIOS



El presidente de la comisión de Fiscalización del Congreso, Edgar Alarcón, presentó este jueves tres audios que vinculan al presidente Martín Vizcarra con coordinaciones sobre el caso del cantante Richard Cisneros, conocido como 'Richard Swing'.

Tras este suceso, el presidente de la República dio sus descargos en un Mensaje a la Nación. En este, indicó que todo "es una patraña para tomar el control del Gobierno y permitir la reelección de congresistas". Además, afirmó que se han aplicado prácticas 'montesinistas' para divulgar los audios.

"Si quieren vacarme aquí estoy, con la frente en alto y la conciencia tranquila. Nada de lo presentado hoy de manera ilegal constituye causal de vacancia", afirmó. "No voy a renunciar, yo no me corro (...) Que se realicen todas las investigaciones, las que correspondan, con la mayor transparencia y profundidad para que se llegue al fondo de la verdad. Somos el principal interesado en ello".

