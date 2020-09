‘Richard Swing’ hizo una improvisada conferencia de prensa en la puerta de su casa. | Fuente: RPP

El cantautor Richard Cisneros, más conocido como ‘Richard Swing’, aseguró que todo lo que dice en el audio difundido por el congresista Edgar Alarcón (Unión por el Perú) es “falso”, un cuento que, según dijo, armó al saberse grabado por la exasesora presidencial Karem Roca y el abogado de esta.

“Me di cuenta (que me estaban grabando) y cuando me di cuenta comencé a armar todo, a decir todo lo que he dicho. (...) Todo lo que han escuchado (es falso), porque quería saber hasta dónde llegaba este Congreso. (...) Todo lo que yo he dicho en ese audio es falso. Tengo las pruebas de esto acá”, aseveró.

En diálogo con la prensa, el artista aseguró que él grabó la conversación y que, en ese material, aparece un segmento en el que le pregunta Roca si está siendo grabado. “Me dijo: ‘te juro por la vida de mis hijos que no estoy grabando’. ¡Mentira! Estaba grabando, yo lo sabía”, señaló.

‘Richard Swing’ acusó a Alarcón, titular de la Comisión de Fiscalización, y al propio presidente del Congreso, Manuel Merino (Acción Popular), de estar detrás de lo que llamó una “conspiración”, con el objetivo -señaló- de llegar al poder vía la vacancia de Martín Vizcarra.

“Hay que dejar en claro que esta bien calculada conspiración, porque esto es una conspiración. A mí me están utilizando con un solo objetivo: conseguir el poder político, mediante un golpe de estado disfrazado de una vacancia”, señaló.

“Tengo las pruebas, porque no solamente el congresista Alarcón manda a grabar las personas. Esto ha sido una producción, una colusión, del congresista Alarcón con el presidente del Congreso”, sentenció.

En ese sentido, Cisneros señaló que asesores de Alarcón lo conminaban a “decir la verdad” de su presunta relación amical con Martín Vizcarra, en conversaciones que -dijo- ha grabado y que posteriormente hará públicas.

“Yo voy a sacar los audios que no han salido. Tengo 278 audios que no han salido. Ellos no lo sacan porque no les conviene. Esos audios involucran directamente a varios congresistas y específicamente al congresista Alarcón y al presidente del Congreso”, indicó.

“Quieren vacar a un presidente, porque quieren ponerse la banda presidencial para hacer lo que se les dé la gana con el país. Lo mío es la música”, agregó.

