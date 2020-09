Así fueron las reacciones al fallo del TC. | Fuente: Foto: Andina / Video: RPP

Congresistas de diversas bancadas se pronunciaron sobre el fallo del Tribunal Constitucional (TC), que rechazó la medida cautelar contra la vacancia presidencial, pero aprobó la demanda competencial planteada por el Ejecutivo sobre este tema.

En diálogo con RPP Noticias, el congresista no agrupado Rennan Espinoza Rosales, ex Somos Perú, saludó la decisión del ente constitucional, al considerar que un tema como la vacancia no puede tratarse de manera apresurada “ni a medida de nada ni de nadie”.

“El Tribunal Constitucional ha actuado como debió actuar. Debió actuar conforme lo ha resuelto, y estamos totalmente conformes con lo que ha hecho. (...) Esto no solo va a servir para esta circunstancia sino como una regla hacia el futuro”, apuntó.

En ese sentido, señaló que ya depende del presidente Martín Vizcarra tomar la decisión si acude a la sede del Legislativo mañana, viernes, u opta por enviar a su abogado. “La tercera es no enviar a nadie, y el Parlamento tomar la decisión que corresponda”, señaló.

Por su lado, la legisladora Rocío Silva Santisteban, del Frente Amplio, dijo que esperaba esta decisión por parte del TC, ya que una aprobar la medida cautelar “implicaba que el Tribunal Constitucional iba a interferir en una votación del Congreso”, lo cual -opinó- “podía producir una colisión de poderes del Estado”.

“En ese sentido, si todo marca tal cual, y mañana vamos a votar la vacancia y a debatirla previamente, me parece que lo mejor es que el presidente venga al Congreso y podamos dialogar, podamos debatir y que esta crisis termine de una buena vez”, exhortó.

La parlamentaria Carmen Omonte, de Alianza para el Progreso (APP), consideró que el presidente Martín Vizcarra debería acudir este viernes al Congreso sin reparos, ya que a priori la moción de vacancia no tiene el número suficiente de votos para prosperar.

En ese sentido, reiteró que APP votará en contra de la vacancia así las respuestas del jefe de Estado no sean satisfactorias. “La decisión es más allá de las fortalezas o cualidades que pueda demostrar en este momento el presidente. Lo estamos haciendo por la gobernabilidad”, adelantó.

Acción Popular no define

A su turno, el vocero alterno de Acción Popular, Ricardo Burga, aseguró que su bancada no ha decidido el sentido de su votación sobre la moción de vacancia, al asegurar que esperan escuchar los descargos del jefe de Estado o, en su defecto, de su abogado defensor.

“No hemos decidido la votación. Queremos escuchar al presidente de la República, queremos escuchar sus descargos y posteriormente tomaremos una decisión”, comentó el legislador.

“Lo que sí te digo es que Acción Popular no es un partido golpista, nunca lo ha sido. Por el contrario, siempre ha luchado contra todas las dictaduras desde el primer día de su fundación”, añadió.

Pese a que Burga dijo esperar los descargos del presidente para tomar una decisión sobre el sentido de su votación, Burga adelantó opinión sobre el gobierno de Vizcarra:

“Yo estoy viendo muchas similitudes del Gobierno de Vizcarra con los años noventa, de (Vladimiro) Montesinos y (Alberto) Fujimori. A mi modo de ver, y ojalá me equivoque, veo una autocracia que se quiere instalar en este país”, sentenció.



