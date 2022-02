Ministro se presentó ante la Comisión de Defensa | Fuente: Foto: Congreso / Video: RPP Noticias

El ministro de Defensa, José Luis Gavidia, fue cuestionado por integrantes de la Comisión de Defensa Nacional sobre la declaratoria de emergencia en Lima Metropolitana y el Callao que dispone la intervención de las Fuerzas Armadas. Durante su participación ante este grupo parlamentario, diversos legisladores expresaron sus críticas a esta medida.

El congresista Jorge Montoya (Renovación Popular), almirante retirado de la Marina de Guerra, opinó que las Fuerzas Armadas no están preparadas para combatir a la inseguridad ciudadana ya que su misión es "soportar una emergencia", como un desborde social que no puede ser atendido solamente por la Policía o un ataque de una naturaleza específica.

"La inseguridad ciudadana es un problema de todos los días, es un problema permanente, que tiene que tener soluciones permanentes, no eventuales como la participación de las Fuerzas Armadas. Acá hay un error político en discusión, están buscando que la población se quede tranquila porque salieron las Fuerzas Armadas", agregó.

Por su parte, el congresista Luis Cordero, de Fuerza Popular, advirtió que algunos distritos de la región Lima Provincias incluso no cuentan con Serenazgo por tratarse de zonas alejadas, hecho que es aprovechado por los delincuentes. En ese contexto, consideró necesario que la Comisión de Defensa pueda impulsar alguna iniciativa para esta zona de la capital.

"Hay distritos que muchas veces no tienen, ni siquiera, la presencia de policías ni de serenazgo, muchas veces por las zonas alejadas en donde se encuentran, y es ahí donde todos estos delincuentes aprovechan que no hay una presencia policial para que puedan seguir aumentando sus fechorías", anotó.

En respuesta, el ministro destacó que la declaratoria de emergencia permite "capturar a la mayor cantidad (de delincuentes) y desarticular a bandas organizadas", principalmente, a altas horas de la noche o en la madrugada. Asimismo, destacó que estos operativos se han realizado en lugares críticos, "de acuerdo a información de Inteligencia de la Policía".

Presidente respalda el uso de las Fuerzas Armadas

Recientemente, el presidente de la República, Pedro Castillo, anunció que las Fuerzas Armadas apoyarán a la Policía Nacional en el combate a la delincuencia común.

"Pido al señor ministro del Interior que coordinemos con el Ministerio de Defensa no solamente para tener a la Policía, porque no todo es responsabilidad de la Policía. Vamos a sacar a las Fuerzas Armadas para combatir de una vez por todas al delincuente chico y al delincuente grande. No podemos frenarla de otra forma si no hacemos una tarea conjunta", dijo.

El mandatario aseveró que la Policía Nacional "sí tiene la capacidad" de resguardar la seguridad ciudadana, pero tendrá mayores recursos cuando se organice con los miembros de las fuerzas armadas y los municipios para luchar contra ese flagelo.

Asimismo, recordó la labor que realizan las rondas campesinas y urbanas y dijo que "esos esfuerzos hay que sumarlos".

El jefe del Estado participó esta noche de la presentación de los resultados de un megaoperativo en el distrito limeño de El Agustino.

