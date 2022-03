En los exteriores del Congreso llegaron quienes estaban a favor y en contra de la vacancia presidencial. | Fuente: RPP Noticias

Este lunes, el Pleno del Congreso debatirá y votará la moción de vacancia presidencial contra Pedro Castillo. A los exteriores del Congreso llegaron simpatizantes y opositores a esta moción quienes con pancartas y arengas, mostraron su respaldo a sus posiciones.

Sin embargo, nuevamente los periodistas sufrieron agresión durante estas manifestaciones. Esta vez fue el turno del reportero Jorge Malmborg de Latina quien fue atacado con una banderola.

RPP Noticias estuvo en el lugar de los hechos y detalló que fue uno de los manifestantes del grupo 'La Resistencia' quienes se encontraban a favor de la vacancia quien pasó el cerco policial y atacó al periodista con el tubo que sostiene la banderola.

En otro momento, se reportó además que se empezaron a arrojar desperdicios y empezaron a azuzar a los periodistas que se encontraban cumpliendo sus labores.



Desde horas antes de la llegada del presidente Pedro Castillo al Congreso, los manifestantes se ubicaron en la avenida Abancay. Sin embargo, ante las tensiones entre ambos grupos, la Policía tuvo que colocarse en la mitad de la avenida para evitar enfrentamientos.

Sin acciones

Esta no es la primera vez que atacan a un periodista durante este tipo de eventos. El pasado 8 de marzo un grupo de personas atacó a cinco periodistas de diferentes medios.

Uno de ellos fue Carlos Huamán, camarógrafo del canal Latina, quien refirió que al menos cinco periodistas fueron golpeados y empujados cuando se encontraban cubriendo las manifestaciones de los grupos a favor y en contra del gobierno de Pedro Castillo.

Él contó a RPP Noticias que se encontraban entre los dos bandos de manifestantes protegidos por el cordón policial. Sin embargo, cuando los agentes se retiraron, "dejan avanzar a una gran cantidad de manifestantes que nos cierran el paso y la prensa queda en el medio".

"Tratamos de salir en fila india y cuando estoy por salir, me cierra un grupo, me impide salir, ahí empiezan los jalones, empujones, golpes, mi cámara la jalaron, cayó al piso, me rompieron la luz de la cámara", narró.

Asimismo, cuenta que no solo fueron golpes y empujones, sino que utilizaron las pancartas y banderolas que tenían para agredir a los reporteros.

"Mis compañeros cuentan que sí recibieron latigazos y palazos en la espalda y cuello", narra Carlos Huamán, quien afirma que su colegas han quedado con marcas en el cuerpo.

La agresión acabó cuando policías se percataron de la situación y los ayudaron a salir. Los periodistas lesionados han realizado la denuncia respectiva en la Comisaría de San Andrés, en el Cercado de Lima.