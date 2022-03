José Palomino, abogado del presidente Pedro Castillo en el proceso de vacancia. | Fuente: Foto: Congreso / Video: RPP Noticias

El abogado José Palomino, defensor legal del presidente Pedro Castillo en el proceso de vacancia, señaló que el mandatario, al igual que cualquier ciudadano, "no responde por los actos de terceras personas". En ese sentido, pidió esperar que el trabajo del sistema de justicia se realice "sin ningún tipo de pasiones" para que se pueda determinar responsabilidades.

"En el fondo lo que estamos haciendo es obstruir (a la Justicia), en vez de que el Ministerio Público y el Poder Judicial actúen como debe ser. No podemos entrar a una intromisión y, por supuesto, mientras uno, como el presidente, está ejerciendo un cargo muy importante, tiene que centrarse en lo suyo", comentó.

En entrevista con RPP Noticias, Palomino cuestionó que los congresistas que respaldaron la moción de vacancia no se hayan centrado en los temas que la sustentaron, sino que -opinó- "atacan otras cosas". Además, el abogado comparó este proceso de vacancia presidencial con otros que, históricamente, han sido rechazados en países como Estados Unidos.

"Un presidente no se equivoca, históricamente hablando, es como el rey, esto viene de Inglaterra: el rey no se equivoca porque es una figura desde el punto de vista de lo que es una forma de gobierno. Eso pasó en Estados Unidos y en Estados Unidos el presidente no se equivoca", señaló.

"El presidencialismo es una forma de gobierno que camina sobre la base de lo que establece la Constitución, por un lado, y los poderes absolutos que tiene el presidente es para la gobernabilidad. Que a un año de gestión se lleve adelante este tipo de situaciones, eso se ha visto en todos los gobiernos, pero yo voy al punto de vista jurídico", agregó.

Del mismo modo, el abogado cuestionó que uno de los argumentos que impulsaba la moción de vacancia presidencial era los nombramientos de ministros cuestionados, pese a que, según recordó, el propio Parlamento otorgó la confianza a estos ministros. Agregó que las críticas a la designación de estos funcionarios también ocurrieron en gobiernos pasados.

"Hay que ver las cosas sin pasiones. El presidente es de carne y hueso, así de simple, y si quieren antecedentes ya es otro tema que no viene al caso. Yo voy a los 20 ejes temáticos que los he sustentado y sobre esa base yo no le encuentro ninguna responsabilidad. (Sobre) la moción de vacancia por incapacidad moral, acá hay un tema subjetivo", indicó.

Moción de vacancia presidencial rechazada

Anoche, al final del debate multipartidario y luego de más de ocho horas de iniciada la sesión, la moción de vacancia al presidente Pedro Castillo -por la causal de permanente incapacidad moral- se archivó, porque no se alcanzaron los 87 votos conforme lo dispone el Reglamento del Congreso para la correspondiente aprobación.

El resultado de la votación de la Representación Nacional fue la siguiente: 55 votos a favor, 54 en contra y 19 abstenciones. Acto seguido, la presidenta del Congreso, María del Carmen Alva Prieto, dispuso el archivamiento de la moción de vacancia e invitó a los ministros a retirarse de la sala de sesiones.

Al respecto, presidente Pedro Castillo agradeció al Congreso luego de que no se aprobara una moción de vacancia en su contra. Durante una visita al centro de salud Puerto Bermúdez, en Pasco, el mandatario señaló que por encima de la confrontación está el país e invocó al Parlamento a dialogar sobre temas urgentes como la educación.

"El Congreso de la República tiene que entender que por encima de la confrontación política está el país: está la educación, la salud del pueblo peruano, los hermanos agricultores, la carencia viva de cada pueblo. Nos sentimos comprometidos cada día, a pesar de que entiendo que este pequeño grupo que no ha logrado su cometido va a seguir su propia agenda, pero nosotros vamos a seguir la agenda del país", indicó.

En su recorrido, el jefe de Estado confió en que, pese a esto, la relación entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo mejore, por lo cual reiteró su llamado a los congresistas para discutir los temas de la agenda nacional, además de invitar a los legisladores para que lo acompañen en sus viajes al interior del país y conocer las demandas.

