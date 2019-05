Moisés Mamani negó haber estado en control migratorio de Desaguadero: "No tengo por qué fugarme"

Moisés Mamani | Fuente: Congreso

El congresista de Fuerza Popular, Moisés Mamani calificó este jueves de "absolutamente falso" su presencia en el control migratorio de Desaguadero de la región de Puno y rechazó también un intento de fuga del país.



"En la mañana estuve en Puno, tuve una reunión acá con la dependencia policial y me encuentro acá en Juliaca. No me he acercado para nada a Desaguadero. De Juliaca a Desaguadero son como cuatro horas de viaje (...) Es absolutamente falso esa información", dijo el parlamentario a RPP.



Según fuentes de RPP, las autoridades de migración pasaron a Moisés Mamani a control secundario ya que no existe un impedimento de salida del país. Sin embargo, el congresista fujimorista rechazó esa información y sostuvo que acudirá mañana al Ministerio del Interior para aclarar esa versión.



"Me imagino que el Ministerio del Interior debe tener las pruebas contundentes para que ellos me puedan incriminar", expresó el legislador.

La Comisión de Levantamiento de Inmunidad del Congreso admitió hace unos días a trámite el pedido para levantar el fuero del parlamentario Moisés Mamani a fin que el Poder Judicial pueda procesarlo por los presuntos delitos de falsedad ideológica y falsedad genérica en agravio del Estado.

"Como pasó con varios procesos míos sin pruebas me están acusando, ahora me quieren acusar que estoy escapando. No soy delincuente, no hice nada malo, no tengo por qué fugarme del país, no tengo por qué hacerlo", indicó.