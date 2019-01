El 8 de diciembre Moisés Mamani fue suspendido del Congreso por 120 días. | Fuente: Congreso de la República | Fotógrafo: Sergio Arenas

Moisés Mamani no reconoce su error. El suspendido congresista de Fuerza Popular dijo que no se quiso burlar de la acusación de tocamientos indebidos que recae sobre él con un video que fue difundido en redes sociales. En la grabación Mamani envía un saludo por Año Nuevo y le dice a al receptor: “Esta es la mano del zas”.



En declaraciones con el diario El Comercio, dijo: “Si no han visto el video completo, no sé por qué tanto la población se indigna, o el Ministerio de la Mujer. En ningún momento he dicho que es una mano mañosa”.



Además, indicó que solo estaba saludando y que para que la gente saque mayores conclusiones tiene que ver el video completo. “En ningún momento he faltado respeto a nadie, ni a la aeromoza, a nadie por el estilo. Por último, tampoco estaba mareado. Es un saludo”.



Indignación tras publicación dle video

Por la mañana, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) condenó la actitud del congresista aseverando que tuvo “indignante actitud” en el video en donde saluda por Año Nuevo a un amigo, burlándose, aparentemente, de la denuncia de tocamientos indebidos contra una aeromoza de Latam Airlines.



"Condenamos indignante actitud del congresista Moisés Mamani en vídeo que circula por redes sociales, donde se burla de tocamientos indebidos. Desde el MIMP esperamos que la investigación y sanción sea rápida. ¡Levantamiento de inmunidad ya!", se lee en el texto del MIMP.



Otras instituciones como la Defensoría del Pueblo también condenaron la grabación. En su defensa, el suspendido legislador dijo que no se ha burlado de nadie y que en ningún momento ha mencionado a alguna mujer.